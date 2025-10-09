タレント磯山さやか（41）デビュー25周年記念写真集「余韻」（22日発売、講談社）から9日、カバーカット2点が、追加公開された。

同写真集はオーストラリアのケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、大人の魅力あふれる艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、いつまでも色あせることのない今現在の美しさを収めた作品となっている。

追加公開されたカバーカットは、磯山の代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力を最大限引き出した1枚。ケアンズ郊外の緑に囲まれた邸宅のテラスで撮影。デッキチェアにもたれたグラビアレジェンドの、リラックスした無防備な姿に思わず引き込まれる。

裏カバーカットはケアンズのマーケットで撮影された、とっておきのスマイルショットとなっている。

写真集発売記念イベントの開催も決定。25日正午から、東京・六本木蔦屋書店で開催する。

また、12月5日には同写真集にグラビアヒストリーPHOTO BOOKやアクリルフィギュアスタンドなど、5つのプレミアム付録をつけた豪華版も発売する。