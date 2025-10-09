「節約したいけど服は欲しい」人へ！【ワークマン】オンオフ使える♡「1,500円ブラウス」

物価高が続く中、洋服にあまりお金をかけたくない……。そんな人には、1,500円（税込）で購入できてオンにもオフにも使えそうな、【ワークマン】のブラウスがおすすめです。吸水速乾機能付きで暑さが残る日も快適に過ごせそうなブラウスは、腕まくりしやすい袖口リブやサイドポケットなど、実用性も期待できるのが魅力。お値段以上の価値を感じられそうな、ハイコスパブラウスが登場します。

着るだけでサマ見えするスキッパーネックブラウス

【ワークマン】「レディースシーンレスブラウス」\1,500（税込）

ガバッと着るだけでサマになりそうなスキッパーネックが特徴。フロントのタックやサイドスリットもおしゃれ見えをサポートします。タックインもアウトもしやすそうで、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。きれいめな見た目ながら、吸水速乾機能が備わっている実用性も見逃せません。

コスパ最高かも！ オンオフ使える優秀アイテム

デコルテがキレイに見えそうなスキッパーネックは、エレガントな雰囲気も演出。スナップのようにワイドパンツを合わせてきちんと感を備えると、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。休日はジーンズを合わせてラフに着こなすのも◎ 1,500円で購入できるのに、オンにもオフにも使えそうなブラウスは、コスパ最高アイテムと言えそうです。

エレガントな着こなしを楽しめるギャザーブラウス

【ワークマン】「レディースシーンレスギャザーブラウス」\1,500（税込）

こちらも同じく吸水速乾機能を備えた一着。首まわりと袖口のギャザー使いで、パッと華やかな雰囲気に。一点投入するだけでエレガントな雰囲気をまとえそうなのが魅力。前後差のある裾やサイドスリットがおしゃれ見えもサポートします。手持ちのシンプルなボトムスと合わせても、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。

セレモニーシーンにも活躍しそう

上品に華やぐギャザーブラウスは、セレモニーシーンや子どもの発表会、学校行事など、きちんとした場面にも活躍しそう。ヒップにかかるくらい着丈があるので、タイトめのパンツスタイルも安心して楽しめそう。フレアスカートやワイドパンツなど、ボリュームのあるボトムスは、タックインしてスタイルアップコーデを目指して。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i