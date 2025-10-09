◆みやざきフェニックス・リーグ 韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）

巨人・田中将大投手（３６）が８日、みやざきフェニックス・リーグの韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）に先発し４回無四球０封で５奪三振。登板が予定されるクライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）の阪神戦（甲子園）へ万全の調整を進めた。

宮崎で確かな収穫を得た。４回２死。田中将は外角のスライダーで５つ目の三振を奪い、「ナイスキャッチャー！」と小林をたたえた。予定の４回を２安打無失点。与四球ゼロで調整を終え「対戦相手どうこうより、いいテンポで打者の反応を見ながらストライク先行で攻めていけたらと思っていた。今日はいい登板だった」と充実の汗を拭った。

日米２００勝達成後初の実戦。シーズン最終登板から中７日で再び「マーコバ」バッテリーを結成しスプリット、カット、カーブ、チェンジアップ、ツーシームに意図を持たせた。唯一連打を浴びた２回は左翼手・オコエの好守後にギアを上げて２者連続Ｋ。「誠司もうまくリードしてくれた。いいテンポでサインも出してくれたので、いいリズムで終始投げられた」と３度の３者凡退にうなずいた。

東京から宮崎へ飛び、求めた実戦の場。「シートバッティングをやるのとは違う。違うユニホーム相手に、お客さんも入った中で投げる。それでしか得られないものがある」。雨上がりで万全ではないマウンドで最速１４４キロ。「少し（土が）ゆるかった中でうまく対応できた」とＣＳ最終Ｓの舞台となる甲子園と同じ屋外球場で５２球にまとめた。田中将とコンビを組むため７日のヤマハ戦（東京Ｄ）後に宮崎入りした小林も「一つの球種に頼ることなく、将大さんといろんなパターンの組み立てができた。すごく収穫になった」と手応えを語った。

降板後はハンファの選手から“写真攻め”にも遭った球界のレジェンド。ポストシーズン（ＰＳ）での登板が実現すればＮＰＢ復帰後は初となる。近年は不完全燃焼で昨季も１軍１登板。「やっぱそういうところでやれるのは選手としてやりがいというか、感じる部分」と改めて腕まくりした。

楽天時代に４勝、ヤンキースでも日本人最多タイ５勝を挙げてきた“ＰＳの鬼”。日本一奪回へ、最後はチームの総意を代弁するように締めくくった。「３位からで、勝っていくしかない。もうチャレンジャーでやっていくだけ」。ＤｅＮＡとの第１Ｓを突破してくれると信じて、自身の調整登板を終えた。（堀内 啓太）