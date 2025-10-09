オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日、自らの考えを記す「繋ぐ（つなぐ）」特別版でメジャー１年目を振り返るとともに「自分の信念を貫く」重要性をつづった。チームで唯一１年間ローテを回り、巨人時代を含め自己最多の３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。データに頼りすぎない投球が必要と受け止めたターニングポイントとなったゲームや、ジャッジらメジャーの強打者と対戦した上での率直な思いなどを明かした。

＊ ＊ ＊

メジャー１年目は長かったけど、あっという間に終わっちゃったなと感じています。１年間ローテを回ったのはもちろん簡単という意味ではないですが、想像していたより大変ではなかった。移動や時差があり、環境も言語も違う中でもチームメートに恵まれ、桜井通訳や佐藤トレーナーらのサポートがあったからこそ、そんなに苦労はしなかったです。

毎試合発見があって新鮮でしたし、内容のある試合が多かったので全登板が印象的です。初登板【注１】にしても、あんなに体のコントロールができなくなったのは久しぶりだなと鮮明に覚えています。打者もジャッジ、大谷君らすごい選手とたくさん対戦してきて、日本では味わうことができない感覚。例えるなら１３年のバレンティン【注２】がいっぱいいるようでした。

ジャッジ【注３】はもちろんこちらがミスしたら絶対に逃してくれないですし、投げ切っても打たれる。日本にいた時はリリースした直後ぐらいにはその球が空振りになるのか、どこに飛ぶのかが感覚で大体分かりましたが、「見逃しを取れた」と思ってもバーンってバットが出てきてスタンドに入る。それまでの感覚をぶっ壊された気持ちですね。

シーズン中はたくさんターニングポイントがありましたが、一つ挙げるとすれば７月２日（日本時間３日）のレンジャーズ戦【注４】。それまでの数試合結果が出ていなくてデータもめちゃくちゃ研究し、捕手やコーチとも相談して「こうやった方がいいよ」と。そして試合に臨みましたが簡単に打たれて「このままじゃ終わっちゃう」と感じましたし、「このまま終わったら絶対に後悔するな」と思い、自分の意志を貫こうと決めました。

データはもちろん大事ですが、それ以上に自分の持っている感覚や洞察力といった日本で培ってきたものは米国の選手にない力だと思います。例えば真っすぐに強い打者がいて変化球中心の方がいいデータが出ていても、投げていると「真っすぐいけそうだな」という時があります。「でもデータは変化球でスライダー、カットとなってるし、こっちでいこう」と投げて打たれる。「真っすぐいけたな」と自分の感覚が合っていることが多いです。だからそういうのを貫くこと、マウンドで自分を疑わない準備とそれだけの根拠を持つことは来年に向けても重要になると考えています。

米国では食事面こそ４月中ぐらいまで苦労し、途中まで常にパックのお米を持ち歩いていました。でもいろんな球場で日本人のいるチームに対応してきたチームなどが、日本の方がお弁当を作って届けてくれる業者を教えてくれて、遠征先での食事面にも神経を使わなくてよくなった。これまでと今の日本人の選手たちがそういう環境を築いてくれたので、感謝しています。

プロに入ってから今年で１３年目ですが、このキャリアで毎日勉強やいろんな経験をできるのは本当にありがたいことです。来年は自分の信念を１年間貫いたら、今年よりもいい成績を残せると思います。（菅野 智之）

【注１】３月３０日（日本時間３１日）の敵地・ブルージェイズ戦で先発。初回は先頭にストレートの四球を与え、その後２点を献上した。５回開始前の投球練習中には右手がつり、両手がけいれん。４回４安打２失点で黒星を喫した。

【注２】当時ヤクルトに在籍し、プロ野球史上初のシーズン６０本塁打を放つなど、打率３割３分、１３１打点、出塁率４割５分５厘。本塁打王、最高出塁率の２冠でＭＶＰ。この年の菅野との対戦は９打数２安打、１本塁打、２三振。

【注３】ヤンキースで今季１５２試合に出場しア・リーグ首位打者となる打率３割３分１厘、５３本塁打、１１４打点、出塁率４割５分７厘。菅野は今季ジャッジと９打数７安打３本塁打で、ヤ軍戦は４試合に登板し１勝２敗、防御率６・１９。

【注４】先発し、４回２／３をメジャー自己ワースト１０安打６失点で５敗目を喫していた。