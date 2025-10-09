１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバー２８選手が８日、発表された。都内のホテルで会見に臨んだ井端弘和監督（５０）は来年３月のＷＢＣを想定して韓国戦ではピッチクロック、拡大ベース、ピッチコムを採用すると明かした。ＭＬＢではおなじみのルール、アイテムを国内組にもしっかり予習させて、ＷＢＣ連覇に挑む。

隙のない井端監督ならではの、転ばぬ先のつえだ。来年３月のＷＢＣに備えた国内組選手の最終選考となる１１月の韓国戦。出席した出場選手発表会見で、ＷＢＣをにらんだ予行演習として、採用が見込まれる「ピッチクロック」と「拡大ベース」を導入し、サイン伝達機器の「ピッチコム」を使用すると明言した。

「ルール変更があった部分、日本にはない部分で戦わないといけないところが多々あると思いますので。ピッチャー、キャッチャーを含めて、自分のものにしてもらえればいいかなと思います」

ＭＬＢではすでに定着したピッチクロック、拡大ベース、ピッチコムだが、ＮＰＢでは今季までに運用されておらず、国内組の選手にとっては、ＷＢＣでのプレーの障害となりかねない。井端監督はその事態を見越し、韓国戦はもちろん１１月６日に宮崎市で始まる強化合宿や同１０日の広島との練習試合でも準備が整えば、国際基準に積極的に慣れさせる考えだ。

今回、従来の３人ではなくオリックス・若月、巨人・岸田、阪神・坂本、ヤクルト・中村悠と４人の捕手を選んだのも、ピッチクロック、ピッチコム対策を重視している証し。「国内で十分実績ある選手です。ピッチクロックなどを経験してほしいと４人にしました。ピッチコムも含めて、投手とうまく話し合ってやってもらえればいい」と説明。拡大ベースに関しては「各選手に経験してもらって、今までとの違いを確認してもらえればいいかなと。今までと違うところでも、けがのないようにしたい」と１１月の時点で練習や試合で大きさに慣れさせて、故障などを防ぐ狙いも明かした。

「競争が第一です。国内組しかいないポジションはいくつかある。そこで勝ち抜いてほしい。誰がキャプテンというわけではなくて、どんどん引っ張ってもらいたい。１人でも多く戦力になってもらえればいい」

ドジャース・大谷らＭＬＢ組とともに、ＷＢＣ連覇を狙うメンバーに誰を選ぶのか。ピッチクロックなどへの対応力も含めて、指揮官が鋭い目でチェックする。（阿見 俊輔）

◆ピッチクロック ＭＬＢで試合時間の短縮を目的に２３年から実施。現行ルールでは投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボールが加えられる。ＮＰＢでは未導入だが、２４年のプレミア１２では無走者の場合のみ、２０秒以内というルールで採用された。

◆拡大ベース 選手同士の接触によるけが防止のため、ＭＬＢで２３年から一〜三塁に導入された１８インチ（約４５・７センチ）四方のベース。現在ＮＰＢで使用されている１５インチ（約３８・１センチ）四方に比べると、本塁と一塁の距離が約８センチ、一、二塁間と二、三塁間がそれぞれ約１２センチ狭くなる。日本でも６日に開幕したみやざきフェニックス・リーグで試験使用されており、来季公式戦からの導入を目指している。

◆ピッチコム ＭＬＢで不正なサイン盗み防止を目的に２２年から導入されたバッテリーのサイン伝達のための電子機器。基本的には捕手が発信機から送った球種やコースなどのサインを、投手が帽子に付けた受信機から音声で受信する。投手からサインを送ることも可能。味方野手も受信機を装着すると情報を共有できる。ＮＰＢでは未導入だが、日本リトルリーグ協会が導入を検討中。