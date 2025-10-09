オリックス・九里亜蓮投手（３４）が８日、３位からの下克上日本一へ「中１日ＯＫ」の心意気を示した。広島時代から中３日、中４日での登板を経験してきたスタミナ自慢。１１日から始まる日本ハムとのＣＳ第１ステージ（Ｓ）へ、大車輪の活躍をイメージした。

「中１（日）だろうが、２だろうが、しっかり腕を振るだけ。本当に『いけ』と言われたところで、しっかりいくだけ」。広島の一員として戦った２３年のＣＳでは、第１Ｓから最終Ｓへ「救援→先発」と中３日で登板。「投げるのが好きなので」と声を弾ませた。

日本ハムとの第１Ｓ初戦は山下が先発。勝てば２戦目のマウンドを託される予定だ。オリックス加入１年目の今季も、６月に先発から中３日でリリーフ待機。「いけます」と岸田監督に志願していた。先発陣ではエスピノーザが離脱。ソフトバンクとの最終Ｓは１５日に開幕するだけに、九里のタフネスは心強い限りだ。

この日は一部有料で４６００人が来場した紅白戦に２番手で登板。１回を３人で片付け「短期決戦は本当に、あっという間に終わってしまう。どこでもいける準備はしたい」と、うなずいた。自他ともに認める「投げたがり」。本領発揮の時が来た。（長田 亨）