ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が８日、１５日に開幕のＣＳ最終ステージ（みずほペイペイ）で左脇腹を痛めている近藤健介外野手（３２）の出場を断念したことを明かした。背部痛の周東佑京内野手（２９）についても間に合わない可能性を示唆。打線の核と、俊足リードオフマンが不在となれば、日本シリーズ進出へ厳しい戦いを強いられる。

パ・リーグ２連覇のチームは、みずほペイペイでポストシーズンに向けた練習を再開したが、近藤、周東の姿はなかった。「（ＣＳは）間に合わないと想定しています。佑京は可能性はあるけど、近藤は厳しい。脇腹のけがなので、なかなか回復が難しい。日本シリーズまで行ったら可能性はあるけど」と、小久保監督が状況を説明した。

近藤は優勝決定前日の９月２６日に同箇所を痛め、同２８日に出場選手登録を抹消されていた。今季は腰痛の手術や左かかと痛で７５試合の出場ながら、打率３割１厘、１０本塁打、４１打点。出塁率４割１分は、最高出塁率のタイトルを獲得した柳町の３割８分４厘を上回っていた。３年連続盗塁王となった周東は、９月１８日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で死球を受けた影響で、シーズン終盤を欠場していた。