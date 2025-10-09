布川敏和、還暦迎え“終活” 戸建て売却→マンション1人暮らし「いい機会」
元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。終活をはじめたことを明かした。
「フックンお洒落なセンス素晴らしい」布川敏和の新居リビング
布川はタレント・つちやかおり（61）と1991年に結婚。一男二女が誕生するも、14年6月に離婚を報告した。離婚後も良好な関係を築いており、SNSではたびたび家族で過ごすひとときを紹介している。長男は俳優の布川隼汰（33）、長女はモデルの布川桃花（31）で、隼汰には長男、桃花には長女と長男がそれぞれ誕生しており、“3人の孫をもつじいじ”でもある。
還暦を迎え、約30年住んでいた一戸建ての自宅について、「庭の管理が大変」「子ども部屋とか使っていない部屋が物置になっている」ということから「還暦で終活も含めていい機会だ」と思い、家を売ってマンション暮らしを決断したことを明かした。
なお今年5月には自身のインスタグラムで、新居の様子を紹介。「新鮮な気持ちでの新生活は快適！快適！楽し過ぎやすぅ〜」と満足げに語り、「さて、これからは ベランダ・ガーデニングに取り掛かるといたしやすぅ〜〜〜」と心躍らせる様子をつづっていた。
