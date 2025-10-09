41歳・磯山さやか、マシュマロボディで魅せる“変わらぬ美しさ” 『余韻』新たなるカット2点公開
俳優でタレントの磯山さやか（41）のデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（10月22日発売／講談社）から、カバーカットが新たに公開された。
【写真】満面のスマイルショット！ケアンズのマーケットで撮影された磯山さやか
バラエティー番組での明るいキャラクターや、俳優としての確かな存在感で幅広く活躍する磯山。グラビア界では“マシュマロボディ”の象徴的存在として長年支持されており、節目となる今回の写真集では、その魅力を余すところなく収めた。
撮影の舞台はオーストラリア・ケアンズ。南国の光に包まれた邸宅のテラスで撮影されたカバーカットは、リラックスした表情でデッキチェアにもたれる磯山の自然体の美しさを捉えている。カバー裏には、ケアンズのマーケットで見せた満面の笑顔を収めたカットが採用されており、磯山らしい温かみと親しみやすさが感じられる一枚となっている。
また、12月5日には、同作に「グラビアヒストリーPHOTO BOOK」や「アクリルフィギュアスタンド」など、5つのプレミアム付録が付属した豪華版も発売する。
写真集『余韻』では、ケアンズの美しい海辺を舞台にしたビキニ姿や、上品な色香を漂わせるランジェリーカット、さらには写真集ならではの大胆なショットまで、磯山の“今”を凝縮。長年愛されてきたキュートさと、大人の女性としてのしなやかさが融合した、まさに25周年の集大成といえる内容だ。
さらに、発売を記念したイベントの開催も決定。10月25日正午から、六本木・蔦屋書店2階のSHARE LOUNGE内イベントスペースで行われる。
