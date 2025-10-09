DA PUMP・TOMO、今春パパになっていた「絶賛子育て奮闘中です」【報告全文】
ボーカル＆パフォーマンスグループ、DA PUMPのメンバーTOMO（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。子どもが、今春に誕生したことを報告した。
【写真】愛おしそうに…我が子を抱っこするDA PUMP・TOMO（2枚目）
インスタでは「いつも温かい応援ありがとうございます。昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました。落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました。現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です」と伝えた。
その上で「2人で協力し楽しみながら育てていければと思いますので、皆様も是非成長を見守って頂けると嬉しいです。これからは父親として一層仕事に取り組んでいきます」とつづっている。
TOMOは1981年2月2日生まれ、愛知県出身。2001年にCAPOEIRAの帯取得をきっかけにLAへ。帰国後、バックダンサー、PV、CM出演など活躍し、WEIDER BOYZ、KAMIKAZE CLOWNZなどのダンスユニットのメンバーとして、多彩な活動をしている。芸術センスを持ち合わせ、DA PUMPのライブロゴや、衣装のデザインをすることもある。24年3月に結婚を発表した。
■報告全文
ファンの皆様ならびに関係者の皆様へ
DA PUMP TOMOから大切なご報告になります。
いつも温かい応援ありがとうございます。昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました。
落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました。現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です。
2人で協力し楽しみながら育てていければと思いますので、皆様も是非成長を見守って頂けると嬉しいです。これからは父親として一層仕事に取り組んでいきます。
変わらず応援して頂けますと幸いです。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
DA PUMP TOMO
