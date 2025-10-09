齊藤京子、映画『恋愛裁判』劇中パフォーマンス姿を初公開 最新映像＆本ビジュアル解禁
俳優の齊藤京子が主演を務める映画『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）より、劇中でのアイドルパフォーマンス姿を含む最新映像と本ビジュアルが解禁された。
【動画】齊藤京子の劇中アイドルパフォーマンス姿も含む新たな映像
本作は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が、“恋愛禁止ルール”を破ったことで裁判にかけられるという衝撃の物語。アイドルという存在が放つ華やかな輝きの裏側で、人間としての本能や感情を抑え込まねばならない矛盾、そして「個人として生きる」ことへの葛藤を描く。
恋愛というごく自然な感情が、なぜ“罪”として裁かれるのか――観る者は、社会がつくり出すルールや「正しさ」の基準と向き合うことになる。
このたび公開された最新映像では、齊藤が華やかな衣装に身を包み、ステージ上でマイクを握りファンの歓声を浴びる姿が映し出される。まさに、主人公・真衣が「子どもの頃から憧れていた」理想のアイドル像そのものだ。
しかし、一転して恋に落ちたことで所属事務所から訴えられ、苦悶の表情を見せるシーンへ。法廷で「自分の気持ちに嘘をつくのは嫌だった」と切実な思いを述べる姿、倉悠貴演じる間山敬との恋愛シーンなどが次々に映し出される。
さらに、彼女を取り巻く人々がそれぞれの立場で語り出すことで、真衣の葛藤を通じて、観る者自身の心に潜む「正しさ」の基準を問いかけるような、短くも緊迫感あふれるサスペンスフルな仕上がりとなっている。
同時に解禁された本ビジュアルには、法廷に立つ真衣の姿が印象的に写し出されている。真っ直ぐに前を見据えるその眼差しは、何を訴えかけるのか――。
【動画】齊藤京子の劇中アイドルパフォーマンス姿も含む新たな映像
本作は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が、“恋愛禁止ルール”を破ったことで裁判にかけられるという衝撃の物語。アイドルという存在が放つ華やかな輝きの裏側で、人間としての本能や感情を抑え込まねばならない矛盾、そして「個人として生きる」ことへの葛藤を描く。
恋愛というごく自然な感情が、なぜ“罪”として裁かれるのか――観る者は、社会がつくり出すルールや「正しさ」の基準と向き合うことになる。
しかし、一転して恋に落ちたことで所属事務所から訴えられ、苦悶の表情を見せるシーンへ。法廷で「自分の気持ちに嘘をつくのは嫌だった」と切実な思いを述べる姿、倉悠貴演じる間山敬との恋愛シーンなどが次々に映し出される。
さらに、彼女を取り巻く人々がそれぞれの立場で語り出すことで、真衣の葛藤を通じて、観る者自身の心に潜む「正しさ」の基準を問いかけるような、短くも緊迫感あふれるサスペンスフルな仕上がりとなっている。
同時に解禁された本ビジュアルには、法廷に立つ真衣の姿が印象的に写し出されている。真っ直ぐに前を見据えるその眼差しは、何を訴えかけるのか――。