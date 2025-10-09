

JR紀勢本線の特急「くろしお」。1996年にデビューした283系「オーシャンアロー」も現役だ（撮影：鼠入昌史）

【まずは写真を見る】▶大阪から南へ競うように路線が延びるJR阪和線と南海本線▶その先には「和歌山駅」「和歌山市駅」という立派なターミナルが2つある▶和歌山県にはどんな鉄道が走っているのか

かつて紀勢本線には「太公望列車」などと異名を取る列車が走っていた。夜遅くに新大阪駅を出発し、阪和線・紀勢本線を夜通し走って早朝に新宮駅へ。いわゆる「新宮夜行」である。

太公望というのは、釣り人のことだ。中国の周王朝に仕えた軍師・呂尚（太公望）が渭水で釣りをしていたところを文王に出会った……という伝説が謂れになっている。

海沿いを行く夜行「太公望列車」

釣り人は総じて朝が早い。日の出とともにお魚さんたちの動きが活発になって釣りやすいとか、そういう理由があるらしい。個人的には釣りを趣味としていないから詳しくは知らないが、釣り好きの知人に聞けば日が完全に昇ってからは釣果ゼロ、なんてこともあるという。

紀勢本線は美浜に御坊、白浜、すさみ、串本、那智勝浦と太平洋を望む海沿いの町をつないで走る。早朝にそれらの町にたどり着くことのできる新宮夜行は、まさしく「太公望列車」だったのである。

【写真を見る】大阪から南へ競うように路線が延びるJR阪和線と南海本線。その先には「和歌山駅」「和歌山市駅」という立派なターミナルが2つある。和歌山県にはいったいどんな鉄道が走っているのか？

そんな太公望列車も2000年3月を最後に新宮駅までの運転がなくなり、少しずつ運転区間を短縮して“夜行列車”のカテゴリーからは消えてしまった。現在では21時59分に天王寺駅を出発して0時31分に御坊駅に到着する列車がある。これが太公望列車の系譜を引いている、ということなのだろうか。

ともあれ、そんな紀勢本線は、和歌山県内の鉄道では大動脈中の大動脈である。

紀勢本線そのものは、三重県の亀山駅から和歌山県の和歌山市駅まで紀伊半島をぐるり、約380kmを結ぶ長大路線だ。そのうち三重県側はJR東海、そして和歌山県側がJR西日本の管轄と分かれている。境界駅は、熊野川で県境を跨いで和歌山県に入ってすぐの新宮駅である。



紀勢本線の新宮駅はJR東海・JR西日本の境界駅。管理しているのはJR西日本だ（撮影：鼠入昌史）

実は有数の特急街道

紀勢本線の大きな特徴は、和歌山市―和歌山間を除くほぼ全区間にわたって特急列車が走っている点だ。三重県側は、名古屋駅をターミナルに特急「南紀」。和歌山県側には京都や新大阪から特急「くろしお」が運転されている。

和歌山県内に絞っていうならば、主役は紛れもなく「くろしお」にほかならない。ほぼ終日、1時間に1本のペースで大阪と和歌山県内を阪和線・紀勢本線経由で結んでいる。

大半の列車は白浜駅発着だが、一部は新宮駅まで駆け抜ける。ちなみに、三重県側の「南紀」は新宮駅を越えて和歌山県内は紀伊勝浦駅まで乗り入れる。つまり新宮―紀伊勝浦間は「南紀」「くろしお」の特急二本立て、というわけだ。

さて、この和歌山県の看板特急たる「くろしお」。主たる役割の1つが南紀方面への観光輸送であることは論をまたない。多くの「くろしお」が終点としている白浜駅は、言うまでもなくリゾート地・白浜の玄関口だ。

白浜のアドベンチャーワールドからパンダはいなくなってしまったが、いまもパンダの顔をラッピングした「パンダくろしお」が活躍している。

ただし、それに加えてもう1つ「くろしお」には役割がある。有り体にいえば、大阪と和歌山の都市間連絡だ。早朝・深夜には新大阪―和歌山間の「くろしお」が走っていることからも、その役割の重要性がよくわかる。

山と海に挟まれた沿線の町

なお、「くろしお」が走っている紀勢本線、ほとんどの区間で山が海にそのまま落ちる、リアス海岸が続いている。裏を返せばほとんど広い平野部を持たない。

主な町はミカンで知られる有田、“醤油発祥の地”と言われる湯浅、二階俊博元自民党幹事長お膝元の御坊、世界遺産・熊野古道「中辺路（なかへち）」の田辺、本州最南端の串本、古式捕鯨が伝わる太地など。

紀勢本線から分かれる路線としては、かつて有田鉄道や野上電気鉄道といったローカル私鉄があったが、現在では御坊―西御坊間2.7kmを結ぶ紀州鉄道が残っているだけだ。



県庁所在地である和歌山市のターミナル・JR西日本の和歌山駅。阪和線・紀勢本線のほか、和歌山線やローカル私鉄の和歌山電鉄が乗り入れる（撮影：鼠入昌史）

【写真を見る】県庁所在地のJR側のターミナルは「和歌山駅」。では南海側のターミナルは？

紀州鉄道はホテル・不動産業などを主たる事業としていて“箔つけ”のために鉄道を買収したもので、鉄道事業ではさして儲かっていないという。が、それでも御坊の町では紀勢本線の御坊駅と市中心部が離れているから、それらを結ぶ紀州鉄道の存在感はなかなかに大きいという。

かくのごとく、和歌山県内のJR線のほとんどは紀勢本線を語るだけで片付いてしまう。だが、もちろん県内にはほかにも鉄道路線が通っている。1つは「くろしお」や「紀州路快速」が走る阪和線、そして和歌山線だ。

阪和線はその名の通り大阪の天王寺駅と和歌山駅を結び、紀伊―和歌山間が和歌山県内。戦前、日本一速い「大阪―和歌山間ノンストップ45分」の電車を走らせた私鉄、阪和電気鉄道として開業した路線だ。

和歌山線は奈良県の王寺駅と和歌山駅を結んで走る。和歌山県内に入るのは大和二見―隅田間。以後、一貫して紀ノ川（奈良県内では吉野川）に沿って走る。ほぼ終日1時間に1本ペースという、平たく言えばローカル色の強い路線である。

難波と結ぶ南海の二枚看板

そんな和歌山線と途中の橋本駅で接続しているのが南海電気鉄道だ。1885年12月に大阪の難波と堺の間が開通。2025年で開業140年の現存する最古の私鉄だ。大阪側は難波をターミナルに、本線と高野線が二枚看板。どちらも大阪と和歌山両府県を結んでいる。

南海本線は難波―和歌山市駅間。途中、泉佐野駅では関西国際空港に向かう空港線を分けていて、実質的にはJR阪和線と競合関係になっている。

阪和線には特急「くろしお」が走り、南海本線には特急「サザン」。「くろしお」は乗るだけでも特急料金がかかるが、「サザン」は8両編成のうち4両の座席指定車以外は特別料金が不要の列車だ。



和歌山平野をバックに和泉山脈を駆けのぼる南海電鉄の特急「サザン」。手前の難波方4両は運賃だけで乗れる自由席車両で、後ろに有料の指定席車両4両を連結（撮影：鼠入昌史）

そしてこの南海特急、だいぶ比重が小さくなったものの、大阪と和歌山だけでなく大阪と四国を結ぶ役割も担っている。和歌山市駅からさらに港に向かって延びる南海和歌山港線だ。和歌山港線の終点・和歌山港駅はその名の通り港直結。南海フェリーと連絡していて、紀伊水道を跨いで四国は徳島港までを結んでいる。

南海フェリーはルーツを辿ると徳島県側では小松島港を発着しており、今はなき国鉄のローカル線・小松島線とも接続していた。つまり、大阪と徳島を鉄道と船で結ぶ鉄道連絡船だったのだ。いまも和歌山港では南海和歌山港線と接続するダイヤとなっている。

個性豊かなローカル線

もう1つ、南海本線には和歌山県内での支線を持つ。紀ノ川―加太間の南海加太線だ。終点の加太駅周辺は昔ながらの港町。海産物にも恵まれ、加太線は「加太さかな線」の愛称を与えられて特別ラッピングの「めでたいでんしゃ」が走るなど観光路線化が進んでいる。

和歌山駅をターミナルに東に延びて“ねこ駅長”でおなじみ貴志駅までを結んでいるのが和歌山電鉄貴志川線。もともとは南海の路線だったが、2006年に貴志川線を引き継いだ。親会社は岡山市内に路面電車を走らせる、岡山電気軌道である。



和歌山駅から延びる和歌山電鉄貴志川線は2006年まで南海電鉄が運営していた。写真の「うめ星電車」も元南海の車両（撮影：鼠入昌史）

南海本線と並んで大阪と和歌山を結ぶ南海高野線は、橋本駅で和歌山線と交差して、あとは路線名の通り高野山をめがけて山を登ってゆく。終点の極楽橋駅からさらにケーブルカーへと続いていて、高野山参詣のメインルートだ。

なお、途中にある九度山は、関ヶ原の戦い後に真田昌幸・信繁親子が流された地としてとみに名高い。大河ドラマ『真田丸』に合わせて“六文銭”などをデザインした「南海・真田赤備え列車」も走らせ、観光客でにぎわったという。

和歌山県内の鉄道路線図を眺めると、そのほとんどが北部の和歌山平野や紀ノ川沿いに固まっていることが見えてくる。というか、和歌山市以南では紀勢本線がぐるりと海沿いを走っているほかには3kmに満たない紀州鉄道があるだけだ。

これは、和歌山という県の大部分が紀伊山地の山の中、ということの裏返しでもある。熊野の参詣道が張り巡らされた山がそのまま海に落ち、その際を縫うように紀勢本線が走る。一方で、人口の大部分が集中している和歌山市周辺にはJRと私鉄が大阪との都市間輸送を競い合い、紀ノ川沿いにもローカル線が走っている。

県都に2つの玄関口

何しろ、県都・和歌山には和歌山駅と和歌山市駅という2つのターミナルがあるのだ。和歌山の中心市街地はちょうどその間に広がっている。徳川御三家、紀州藩の和歌山城もそこにある。



こちらは南海電鉄のターミナル・和歌山市駅。南海本線・和歌山港線のほか、JR紀勢本線の電車が和歌山駅から乗り入れる（撮影：鼠入昌史）

【写真を見る】県庁所在地の南海側のターミナルは「和歌山市駅」。ではJR側のターミナルは？

路線図を見ているだけでも圧倒的な県都の存在感。それは、御三家・紀州藩の城下だった時代をいまに受け継いでいる、ということなのかもしれない。



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（鼠入 昌史 ： ライター）