「クソみたいなサッカーだ」「弱すぎる」アジア王者が大苦戦！格下とまさかのドローで国民の不満が爆発！「W杯に行きたくないのか」【アジア予選PO】
現地時間10月８日にカタールで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（A組）で、ホスト国のカタールが格下オマーンと対戦。まさかのスコアレスドローに終わった。
アジアカップ２連覇中のカタールは、圧倒的にボールを保持して攻め込んだものの、ブロックを作って守備を固めるオマーンを崩せない。
23年のアジア杯ではMVPに輝いた頼みのアクラム・アフィフも48分に決定機を逃すなど不発に終わった。
当然、勝利を期待していた国民は不満のようだ。同国サッカー協会の公式SNSには、次のような厳しい声が殺到した。
「最悪の代表だ。とても弱くて、意欲もなく、遅い」
「ポゼッション71％でノーゴール？ジョークだろ」
「弱いオマーンに勝てないのはひどい」
「ワールドカップに向けた重要な試合で、こんなプレーがあるか」
「クソみたいなサッカーだ」
「弱すぎる」
「ワールドカップにふさわしくない」
「戦術が何もない」
「ワールドカップに行きたくないのか」“
11日の第２戦は、オマーンとUAE、14日の第３戦ではカタールとUAEが相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
アジアカップ２連覇中のカタールは、圧倒的にボールを保持して攻め込んだものの、ブロックを作って守備を固めるオマーンを崩せない。
23年のアジア杯ではMVPに輝いた頼みのアクラム・アフィフも48分に決定機を逃すなど不発に終わった。
当然、勝利を期待していた国民は不満のようだ。同国サッカー協会の公式SNSには、次のような厳しい声が殺到した。
「ポゼッション71％でノーゴール？ジョークだろ」
「弱いオマーンに勝てないのはひどい」
「ワールドカップに向けた重要な試合で、こんなプレーがあるか」
「クソみたいなサッカーだ」
「弱すぎる」
「ワールドカップにふさわしくない」
「戦術が何もない」
「ワールドカップに行きたくないのか」“
11日の第２戦は、オマーンとUAE、14日の第３戦ではカタールとUAEが相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！