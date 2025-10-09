絶好機を決めきれなかったアフィフ。(C)Getty Images

　現地時間10月８日にカタールで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（A組）で、ホスト国のカタールが格下オマーンと対戦。まさかのスコアレスドローに終わった。

　アジアカップ２連覇中のカタールは、圧倒的にボールを保持して攻め込んだものの、ブロックを作って守備を固めるオマーンを崩せない。

　23年のアジア杯ではMVPに輝いた頼みのアクラム・アフィフも48分に決定機を逃すなど不発に終わった。
 
　当然、勝利を期待していた国民は不満のようだ。同国サッカー協会の公式SNSには、次のような厳しい声が殺到した。

「最悪の代表だ。とても弱くて、意欲もなく、遅い」
「ポゼッション71％でノーゴール？ジョークだろ」
「弱いオマーンに勝てないのはひどい」
「ワールドカップに向けた重要な試合で、こんなプレーがあるか」
「クソみたいなサッカーだ」
「弱すぎる」
「ワールドカップにふさわしくない」
「戦術が何もない」
「ワールドカップに行きたくないのか」“

　11日の第２戦は、オマーンとUAE、14日の第３戦ではカタールとUAEが相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

