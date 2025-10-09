NY株式8日（NY時間15:25）（日本時間04:25）
ダウ平均　　　46632.92（+29.94　+0.06%）
ナスダック　　　23021.82（+233.46　+1.02%）
CME日経平均先物　48125（大証終比：+365　+0.76%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9548.87（+65.29　+0.69%）
独DAX　 24597.13（+211.35　+0.87%）
仏CAC40　 8060.13（+85.28　+1.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.584（+0.021）
10年債　 　4.129（+0.006）
30年債　 　4.721（-0.002）
期待インフレ率　 　2.363（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.679（-0.030）
英　国　　4.709（-0.010）
カナダ　　3.189（+0.006）
豪　州　　4.363（-0.025）
日　本　　1.684（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.42（+0.69　+1.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4060.50（+56.10　+1.40%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝123608.56（+1594.04　+1.31%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1887万7499（+243442　+1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ