ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅高 シカゴ日経平均先物は４万８１２５円
NY株式8日（NY時間15:25）（日本時間04:25）
ダウ平均 46632.92（+29.94 +0.06%）
ナスダック 23021.82（+233.46 +1.02%）
CME日経平均先物 48125（大証終比：+365 +0.76%）
欧州株式8日終値
英FT100 9548.87（+65.29 +0.69%）
独DAX 24597.13（+211.35 +0.87%）
仏CAC40 8060.13（+85.28 +1.07%）
米国債利回り
2年債 3.584（+0.021）
10年債 4.129（+0.006）
30年債 4.721（-0.002）
期待インフレ率 2.363（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.679（-0.030）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.189（+0.006）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.42（+0.69 +1.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4060.50（+56.10 +1.40%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝123608.56（+1594.04 +1.31%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1887万7499（+243442 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
