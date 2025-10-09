ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。

リズムが良くなってきた深谷。持ち前の鋭いスタートをインから決めて独壇場に持ち込む。気持ち良くファイナル進出へ。高橋も好パワーだが、深谷と枠番の差で分が悪く、2番手評価。決め差しで挑む。畑田は果敢に攻める。杉山は畑田が捲る形になれば、いい差し場を拾えそうだ。

＜1＞深谷知博 行き足を中心に乗りやすさがあるのは気に入っている。少し調整を外していたので合わせることに専念する。

＜2＞高橋竜矢 足は変わらずいい。特にいいのは行き足から伸びにかけて。

＜3＞畑田汰一 悪くなかったけど、出足は3日目の方が良かった。3日目のペラに戻す。レース後に整備をした。

＜4＞杉山裕也 調整をして行き足の部分やスタートする時の足は上向いている。ただ、体感がまだ合い切っていない。

＜5＞吉川元浩 伸びを求めてチルトを上げて調整。一番バランスが取れて良かった。佐々木選手が出ているのは知っていたけど、遜色なかった。

＜6＞山田哲也 合っていた。舟の向きとか押す感じがあった。スタートは難しい。