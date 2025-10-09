スポニチ

　ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。

　リズムが良くなってきた深谷。持ち前の鋭いスタートをインから決めて独壇場に持ち込む。気持ち良くファイナル進出へ。高橋も好パワーだが、深谷と枠番の差で分が悪く、2番手評価。決め差しで挑む。畑田は果敢に攻める。杉山は畑田が捲る形になれば、いい差し場を拾えそうだ。

　＜1＞深谷知博　行き足を中心に乗りやすさがあるのは気に入っている。少し調整を外していたので合わせることに専念する。

　＜2＞高橋竜矢　足は変わらずいい。特にいいのは行き足から伸びにかけて。

　＜3＞畑田汰一　悪くなかったけど、出足は3日目の方が良かった。3日目のペラに戻す。レース後に整備をした。

　＜4＞杉山裕也　調整をして行き足の部分やスタートする時の足は上向いている。ただ、体感がまだ合い切っていない。

　＜5＞吉川元浩　伸びを求めてチルトを上げて調整。一番バランスが取れて良かった。佐々木選手が出ているのは知っていたけど、遜色なかった。

　＜6＞山田哲也　合っていた。舟の向きとか押す感じがあった。スタートは難しい。