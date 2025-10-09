フレイザープライスがインスタグラムで発表

陸上女子100メートルで五輪と世界選手権で計7個の金メダルを獲得した38歳のシェリーアン・フレイザープライス（ジャマイカ）が日本時間7日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。ファンからも様々なコメントが寄せられた。

100メートルで7度の世界一、200メートルと4×100メートルリレーも加えると五輪＆世界選手権で計13個の金メダル。38歳の短距離女王が、栄光を刻んだトラックに別れを告げた。

フレイザープライスは自身のインスタグラムを更新。「すべての一瞬は、より大きな何かのためにありました。そして今、次の世代にバトンを渡すにあたり、時間はあなたの偉大さを必ず称えるということを、忘れないでください」という文章とともに、声明文を掲載した。

「ほぼ20年間、私は一秒一秒を大切にしてきました。そして、このキャリアを与え、深く愛することのできるスポーツに恵まれたことを、神に感謝します。このスポーツは、計り知れない喜びを私に与えてくれました」

男子5000メートルで21年東京五輪金、1万メートルで24年パリ五輪金で両種目世界記録保持者のチェプテゲイ（ウガンダ）は、「正しい道を歩む者の道はますます輝き、完璧な日を迎えるまで光り輝く。女王よ、シャローム（ヘブライ語の挨拶）」とコメント。ファンからも様々な声が寄せられた。

「私たちの永遠のスプリント・クイーン」

「あなたの偉大さを目の当たりにできて本当に嬉しい！ ありがとう、シェリー！」

「感動をありがとう！」

「あなたはレジェンド！ シェリー、ありがとう」

「シェリー・アン、ジャマイカの造幣局はあなたを紙幣にするべきだ！」

ラウンドごとに変わるド派手な髪色や、愛息ザイオン君の運動会の保護者レースでぶっちぎったことも注目された。ラストランとなった世界選手権東京大会は100メートルで6位、1走を務めた4×100メートルリレーでは銀メダルを獲得した。



