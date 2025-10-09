乃木坂46遠藤さくら・賀喜遥香・井上和、3人でやってみたいことは？ブルーの衣装まとい新CM登場
【モデルプレス＝2025/10/09】乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、井上和が出演するカップラーメンブランド「カップスター」の新TVCM「カップスター ほたて塩 登場篇」が、10月9日より全国で放映される。
【写真】乃木坂46「真夏の全国ツアー」制服姿で美脚披露
10月6日より「カップスター」の新しいレギュラー商品として「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」が発売。新TVCMでは、乃木坂46の遠藤、賀喜、井上がブルーの衣装を身にまとって登場。巨大スクリーンの前で迫力満点の「わかめ」や、「ほたてかまぼこ」を目の前に、3人で一緒に「サッポロ一番カップスターほたて塩味」をすすり、味わい尽くす模様や3人の美味しそうな表情が描かれている。（modelpress編集部）
− 「カップスターほたて塩味」召し上がってみていかがでしたか？
賀喜：ほたて風味のかまぼこだけど、その食感がまんますぎてびっくりして。見た目ももちろん、ほたてなんだけど、「え、ほたてじゃん！」って思いながら食べて。スープも出汁がきいてるし、わかめも美味しくて満足感もあるし。でもあっさり食べられるっていうのがすごく魅力的だなって思いました。
− 「カップスター」を食べたくなるのはどんな時ですか？いつものシチュエーションを教えてください。
遠藤：普段から散歩をすることがすごく好きなんですけど、私本当にお腹がペコペコになるまで歩けるんだよ。もうめっちゃ歩いて、めっちゃお腹空いた〜の状態で家に帰ってくることがほとんどで。その後に食べるカップスターはすごい美味しい。ちょっと歩いて、体も疲れてる状態で、カップスターをすするっていうのがすごく最高だなといつも思います。
− 今回カップスターが新しい味（ほたて塩味）にチャレンジしていますが、3人でやってみたいことを教えてください。
井上：私も遥香さんも絵を描くことが好きなんですよ。だから、あのカップスターの蓋が、乃木坂メンバーの（デザイン）になることがあるじゃないですか。そのさくらさんの蓋に2人で落書きをしたい。猫とかにしちゃう。猫耳とかつけて、喋らせるんです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46「真夏の全国ツアー」制服姿で美脚披露
◆遠藤さくら・賀喜遥香・井上和、ブルーの衣装まとい登場
10月6日より「カップスター」の新しいレギュラー商品として「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」が発売。新TVCMでは、乃木坂46の遠藤、賀喜、井上がブルーの衣装を身にまとって登場。巨大スクリーンの前で迫力満点の「わかめ」や、「ほたてかまぼこ」を目の前に、3人で一緒に「サッポロ一番カップスターほたて塩味」をすすり、味わい尽くす模様や3人の美味しそうな表情が描かれている。（modelpress編集部）
◆遠藤さくら・賀喜遥香・井上和インタビュー
− 「カップスターほたて塩味」召し上がってみていかがでしたか？
賀喜：ほたて風味のかまぼこだけど、その食感がまんますぎてびっくりして。見た目ももちろん、ほたてなんだけど、「え、ほたてじゃん！」って思いながら食べて。スープも出汁がきいてるし、わかめも美味しくて満足感もあるし。でもあっさり食べられるっていうのがすごく魅力的だなって思いました。
− 「カップスター」を食べたくなるのはどんな時ですか？いつものシチュエーションを教えてください。
遠藤：普段から散歩をすることがすごく好きなんですけど、私本当にお腹がペコペコになるまで歩けるんだよ。もうめっちゃ歩いて、めっちゃお腹空いた〜の状態で家に帰ってくることがほとんどで。その後に食べるカップスターはすごい美味しい。ちょっと歩いて、体も疲れてる状態で、カップスターをすするっていうのがすごく最高だなといつも思います。
− 今回カップスターが新しい味（ほたて塩味）にチャレンジしていますが、3人でやってみたいことを教えてください。
井上：私も遥香さんも絵を描くことが好きなんですよ。だから、あのカップスターの蓋が、乃木坂メンバーの（デザイン）になることがあるじゃないですか。そのさくらさんの蓋に2人で落書きをしたい。猫とかにしちゃう。猫耳とかつけて、喋らせるんです。
【Not Sponsored 記事】