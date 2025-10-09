豆腐入りのピリっと辛い缶飲料「スンドゥブスープ」、JR東日本のアキュア自販機に登場
JR東日本のエキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドから、10月14日、豆腐入りのピリっと辛い「スンドゥブスープ」を発売する。価格は160円（税込み）。
あさりの風味としっかりとした“辛さ”が特長のスンドゥブスープ。今回登場する新商品は、豆腐入りなので小腹が空いたときにぴったり、さらに手軽な缶タイプなので、いつでもどこでも「スンドゥブスープ」を楽しめる。
開発担当者は「アキュアメイドのスープ飲料としては約3年ぶりの新商品となる『スンドゥブスープ』。これまで、いくつかのスープ飲料を検討・開発してきましたが、なかなか商品化まで至らず…ようやく『スンドゥブスープ』を発売することができました。あさり風味にしっかりとした“辛さ”を感じられ、豆腐も入っております！約3年ぶりということで、皆さまに楽しんでいただけるよう、記憶に残るような商品・味に仕上げました。移動中に手軽に飲むもよし、家で自分風にアレンジした料理に使用するもよし！ぜひ、自分だけの『スンドゥブスープ』をお楽しみいただければと思います」とコメントを寄せている。
