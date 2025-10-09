フジテレビが大みそかのゴールデン帯に、人気バラエティー「新しいカギ」（土曜8・00）の長時間特番を放送することが8日、分かった。裏番組にはNHK紅白歌合戦という強敵が立ちはだかるが、若年層から支持を集める人気コンテンツで勝負を挑む。

2015年から21年に格闘技イベント「RIZIN」、22年から昨年までは「逃走中」を放送していた。今回の時間帯はまだ決まっていないが、広告代理店関係者は「夕方から夜にかけて5時間以上の特番になる見込み。年またぎはしない」と話している。

昨年の「逃走中」の平均世帯視聴率は3・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で同時間帯の最下位だった。局関係者は「今年は中居正広さんの問題もあり厳しい一年だったが明るい番組で一年を締めくくり、大みそかの恒例番組として定着させたい」と狙いを話した。

「新しいカギ」は霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコをレギュラーに据えて21年にスタート。当初こそ視聴率に苦戦したが、最近は「学校企画」と呼ばれる全国の小中高校で行うさまざまな企画が大当たり。大みそかは中でも特に人気のある「学校かくれんぼ」と「カギダンススタジアム」の2つが柱となるという。

「学校かくれんぼ」はタレントたちが学校内に隠れて生徒とかくれんぼをする企画。関係者は「かくれんぼ部ができる高校もあるほどブームになっている」と話す。「カギダンススタジアム」はレギュラー陣が各校のダンスチームに交ざり、真剣勝負をするという内容。「かくれんぼが収録、ダンスが生放送になる予定」（局関係者）という。同局は本紙に「大みそかの夜はカギダンススタジアムを放送いたします。それ以外の番組の詳細についてはお答えしておりません」とした。

≪昨年紅白第2部がトップ テレ朝「ザワつく！…」民放では4年連続首位≫昨年の大みそかは、NHK紅白歌合戦が午後9時から11時45分までの第2部の平均視聴率が32・7％を記録し、全局でトップとなった。民放では、テレビ朝日「ザワつく！大晦日 一茂良純ちさ子の会」が12・7％で4年連続の首位。TBSは「大晦日オールスター体育祭」を放送し9・6％と健闘。日本テレビは「ぐるナイ」の人気企画「ゴチになります」の特番、テレビ東京は「年忘れにっぽんの歌」とドラマ「孤独のグルメ」を編成した。