非常に強い台風２２号の接近に伴い、気象庁は９日午前６時２０分に東京・伊豆諸島の八丈町に大雨特別警報を発表した。

同町では、これまでに経験したことのないような大雨となっており、何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当するとしている。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況だとして、最大級の警戒を呼びかけた。

同庁によると、八丈島地点（八丈町）では午前６時２０分までの６時間降水量が２６１・５ミリとなり、同地点の観測史上１位の値を更新した。

同庁は午前５時２７分には、伊豆諸島南部で線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして顕著な大雨に関する情報を発表。記録的短時間大雨情報も３度発表し、いずれも八丈町付近で同５時３０分までの１時間に約１００ミリ、同時刻までの１時間に約１２０ミリ以上、さらに同７時までの１時間に約１００ミリの降雨があったとみられるとしている。

また、８日夕には東京・伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表。同日夜には同諸島の利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の各村を追加した。

台風２２号は９日朝にかけて伊豆諸島に最接近。同日午前６時現在、八丈島の南南東約５０キロを時速２５キロで北東に進行しており、中心気圧は９４０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートル。中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっており、青ヶ島村と八丈町が暴風域に入っている。地域気象観測システム（アメダス）によると、八丈島地点では午前５時２４分に最大瞬間風速５４・７メートルを観測した。東京都と気象庁は午前２時５０分に八丈町に土砂災害警戒情報を発表している。

伊豆諸島では９日、警報級の暴風や波浪、大雨が見込まれている。９日の最大瞬間風速は、住宅や樹木などの倒壊や走行中のトラックが横転する可能性がある７０メートルと予想されている。１０日午前０までに予想される２４時間降水量は多い所で２５０ミリ。

都は８日夜、八丈町と青ヶ島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の６村に災害救助法の適用を決めた。