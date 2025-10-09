女優の木竜麻生（きりゅう・まい、３１）がＮＨＫ連続ドラマ「いつか、無重力の宙で」（月〜木曜・後１０時４５分）で主演を務め、１０日に「秒速５センチメートル」（奥山由之監督）など２本の出演映画が公開される。勢いに乗る木竜がスポーツ報知の取材に応じ、話題作に引っ張りだこの“実りの秋”への思いを語った。

１４歳で芸能界入り後、１８年の初主演映画「菊とギロチン」（瀬々敬久監督）で女力士役を好演し新人賞などを多数獲得。映画ファンを中心に熱視線を浴びてきた。ＮＨＫでは初主演となる「いつか―」は、１話１５分の“夜ドラ”として親しまれる枠。「母が夜ドラのファンだったので親孝行にもなりました」と喜んだ。

演じたのは、人工衛星開発に奮闘する主人公。「３歩進んで２歩下がるような失敗や葛藤の多い役。役のことを考え尽くして寄り添いたい」と繊細な表現力で本領を発揮している。

１０日にメインキャストの「見はらし世代」（団塚唯我監督）と「秒速―」が公開になる。「見はらし―」ではカンヌ国際映画祭に初参加。「世界の映画ファンと交流ができた」と語り、宝物のような経験を得た。

「秒速―」では松村北斗（３０）演じる主人公の同僚・理紗を演じ「こんなにメジャーな作品に呼んでいただける日が来るなんて」と感慨深げ。「松村さんは映画に愛される空気を自然にまとう方で、刺激を受けた。理紗の繊細な心のかけらを丁寧に掬（すく）うように演じました」。役の心情を奥底まで追求した。

キャリアハイの活躍を見せるが、慢心はない。「もっと表現の網目を細かくできるよう地道な作業を積み重ねたい」と飽くなき探究心をのぞかせた。（奥津 友希乃）

◆木竜 麻生（きりゅう・まい）１９９４年７月１日、新潟・新発田市出身。３１歳。２０１４年、映画「まほろ駅前狂騒曲」で女優デビュー。１８年、映画「菊とギロチン」「鈴木家の嘘」で第３１回東京国際映画祭ジェムストーン賞、キネマ旬報ベスト・テン新人女優賞などを受賞。主な作品にＮＨＫ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」、映画「十一人の賊軍」。趣味はカメラ。