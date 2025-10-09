なにわ男子の大橋和也（２８）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が８日、来年４月開幕のダブル主演舞台「ＡｍｂｅｒＳ ―アンバース―」（東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ）に向けた意気込みをスポーツ報知などに寄せた。

来年３月２７日に東京・有明に開業する複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」内の新劇場のこけら落とし公演。ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める。加藤は９月の会見で「永遠の若さや命、不老不死を書いている」と作品のテーマを明かしたが、ストーリーや役柄は後日発表される。

大橋は「すでに、めちゃくちゃ緊張してます。僕の役は家族思いで明るい子。加藤さんが当て書きしてくださったということで、皆さんを明るく照らせるように頑張ります！」と、はつらつにコメント。寺西とは初共演で「お芝居しながらたくさん吸収して、役と一緒に成長していきたい」と化学反応に期待した。

加藤からのラブコールで抜てきされた寺西は「聞いた時は驚きましたが、加藤くんとお話しし、熱い想（おも）いをお聞きしたことで、僕にできることなら全力でやります、とお答えしました」と背筋を伸ばした。

歌舞伎俳優の市川右團次（６１）や、ジュニアの猪狩蒼弥（２３）、嶋崎斗亜（２２）、川崎皇輝（２３）、松尾龍（２５）ら８人の実力派キャスト、スタッフが集結予定。寺西は「いつかご一緒したいと思っていた演出の河原雅彦さんを始め、名だたるキャストの方々、そして、加藤くんのオリジナル原作。胸が高鳴ります」と来春の上演を心待ちにした。

〇…右團次は、不老不死の薬「ＡｍｂｅｒＳ」を生み出した物語の要となる役。「出演がかないますこと、誠に光栄です。普段は歌舞伎界に身を置く私が、また違う演劇の世界で、若々しい仲間たちの力を得て、新たな自身の扉を開けることにワクワクしております」と胸を躍らせた。