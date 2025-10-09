俳優の染谷将太（３３）が８日、東京・東京ミッドタウン日比谷に期間限定で登場する角ハイボールｐｒｅｓｅｎｔｓ「はじめてなのに、常連さん。Ｂａｒ ｋｉｉｒｏ」のオープニングイベントに出席した。

現在放送中のサントリーウイスキー「角瓶」で登場する「Ｂａｒ ｋｉｉｒｏ」をイメージした空間で、初めての来店でも“常連さん”になったような気分で飲める―。そんなコンセプトのバーに、染谷は「撮影時の雰囲気をそのまま再現していますね」と角ハイボールで開店を祝った。バーテンダーを務めたシソンヌの長谷川忍（４７）、染谷と同じくお客さんの立ち位置で参加したシソンヌのじろう（４７）とクロストークを展開。常連さんをテーマに披露された数々のショートコントには笑いが止まらず「お店でシソンヌさんとお話しできる。ぜいたくな、ご褒美みたいな時間でした」と振り返った。

常連さんの印象を「バーテンダーの方や常連さん同士で話したり、あうんの呼吸というか。居合わせた人と話すことで、世界が広がりますよね」と語った染谷。自身も行きつけの店があり、「家族で通っていて、もう気づいたら１０年近くたっています。“将ちゃん”と呼んでくださって。お互いの立場は店主とお客さんなんですが、我ながら素敵な関係だなと思いますね」と明かした。

キープタグに名前を書いてマイボトルを入れるなど、常連気分を堪能。「期間限定ですが、ここに来たらいきなり常連さんになれます。楽しんでいただければ」とほっこりする空間への来場を呼びかけた。イベントは１２日まで。