シンガー・ソングライターの友成空のヒット曲「鬼ノ宴」（２４年リリース）を採用した菓子メーカー「湖池屋」の新ＣＭが９日から放映される。ＣＭとのタイアップは自身初となる。

辛みや甘み、酸味が混じり合う「シラチャーソース」を使用し、「鬼ノ宴」をイメージしたポテトチップスを女優の藤粼ゆみあが食べ進めていくＣＭ。同曲の中毒性あるメロディーと藤粼がポテトチップスをそしゃくする音が響く仕上がりとなった。

「鬼ノ宴」は昨年１月にリリースされると、若い世代を筆頭にＳＮＳなどで大ヒット。ストリーミング再生回数は１億５０００万回以上を記録した。

ＣＭソング決定に友成は「普段から好きで食べている湖池屋さんのポテチとコラボだなんて、こんな光栄なことはありません」と歓喜。商品について「商品をいただいて、辛い物好きの方も満足できるスパイシーさだと感じました。そこに酸味と風味も合わさって、確かに手が止まらない中毒性があります。特にアジアン料理好きの方に試していただきたい味です」とアピールした。

商品が「やみつき」になるほどのおいしさであることから、自身がやみつきになるほどハマっていることを問われると「最近はアルバムを作っているので、昼夜問わずずっと曲作りしています」と回答。「大変ですが、超楽しいです。僕は音楽の『鬼』にとりつかれているのかもしれません」とコメントした。