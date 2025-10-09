SHISHAMO、「明日も」が急上昇1位 来年6月での活動終了発表 TOP10に2作品がランクイン【オリコンランキング】
SHISHAMOの8年前の楽曲「明日も」が、10月9日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率38.5%を記録し1位を獲得した。また「君と夏フェス」が上昇率18.1%を記録し、5位にランクインし、TOP10に2作品のランクインとなった。
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
SHISHAMOは、27日に公式サイトを通じ、来年6月13日・14日に「明日も」のミュージックビデオの撮影地である川崎・UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu（等々力陸上競技場）でのライブをもって活動を終了することを発表した。
1位の「明日も」は、2017年2月22日に配信開始。SHISHAMOが応援を公言している地元、川崎の「川崎フロンターレ」のホームゲームを観戦した際、宮崎朝子（Gt.・Vo）がサポーターの応援に胸を打たれたことがきっかけで生まれた楽曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
