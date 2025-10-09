大橋和也×寺西拓人主演舞台『AmberS -アンバース-』メインキャスト発表 猪狩蒼弥、嶋崎斗亜、川崎皇輝、松尾龍ら
NEWSの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務め、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演される『AmberS -アンバース-』。主演のなにわ男子・大橋和也、timelesz・寺西拓人を含む10人のメインキャストが発表された。
【写真多数】『EX THEATER ARIAKE』イメージ ほかの施設の写真も
KEY TO LITの猪狩蒼弥、関西ジュニアの嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）。少年忍者の川崎皇輝（※崎＝たつさき）。SpeciaLの松尾龍の参加が決定。さらに、俳優の山崎玲奈（※崎＝たつさき）、渡部豪太、真風涼帆、市川右團次。豪華キャストがそろい踏み、『AmberS -アンバース-』の世界を生き抜く。
■キャストコメント
▼大橋和也
もうすでにめちゃくちゃ緊張してます、、、笑
あっ緊張しすぎて挨拶（あいさつ）忘れてました!!!
EX THEATER ARIAKE こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』で主演を務めさせていただきます、なにわ男子の大橋和也です！
僕の役は家族思いで明るい子なんですが加藤シゲアキさんがあてがきしてくださったということで(家族思いで明るい子って思ってくれているのうれしい笑)キャストの皆さん、スタッフの皆さんを明るく照らして見にきてくださった皆さんにこの作品の思いをお届けできるように頑張ります!!!
今回W主演ということで寺西拓人くんとお芝居しながらたくさん吸収して、演出家さんの河原雅彦さんにビシバシ指導してもらって役と一緒に成長していきたいと思います！ぜひ楽しみにしててくださいね！
▼寺西拓人
この度、舞台『AmberS -アンバース-』にて主演を務めさせていただきます、寺西拓人です。
EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演に主演で、と初めて話をお聞きした時はさすがに驚きましたが、原作者でもある加藤くんとお話しし、熱い想いをお聞きしたことで、僕にできることなら全力でやりますとお答えしました。いつかご一緒したいと思っていた演出の河原さんをはじめ、名だたるキャストの方々、そして加藤くんのオリジナル原作。胸が高鳴ります。ぜひ劇場にお越しください。
▼猪狩蒼弥
KEY TO LIT 猪狩蒼弥です。
此度（このたび）、EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演に自分の名を刻めることをとてもありがたく、とても光栄に思います。バラエティ、映像作品などとさまざまなことに挑戦させていただく日々ですが、その中でも舞台というコンテンツは、実際にお客様の息を直接感じることができる、自分にとっても特別な存在です。
主演のお二方は先輩でありつつも、実は昔からプライベートでもお世話になっています。こうして近い距離でステージに立つのは初めてですが、後輩として学ばせていただきつつ、後輩だからこそサポートできることを自分のできる限り尽くします。そして何より、加藤シゲアキさんの世界の中で、猪狩蒼弥という分子をしっかり溶け込ませ、その上で皆さまに感動を届けられるよう稽古に励む所存です。スタッフの皆さま、キャストの皆さま、そしてファンの皆さま。この猪狩蒼弥を、何卒よろしくお願いいたします。
▼嶋崎斗亜
このたび、多くの方に足を運んでいただけるであろう東京ドリームパークEX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演に携われることを大変うれしく思います。加藤シゲアキくんの魅力あふれる世界観の中で、その一部を担うキャラクターとして生きられるのがとても楽しみです。尊敬する先輩方や役者の皆さんと共に過ごす時間からたくさん学び、刺激を受けながら、自分自身もこの新劇場と一緒に成長していけるよう頑張ります。
▼川崎皇輝
こけら落としという記念すべき公演に出演させていただけること、大変光栄に思います。そして何より、加藤シゲアキくんが創り上げる世界に出演者として関わらせていただけて、本当にうれしいです。
先日直接お話する機会があり、完成までの紆余曲折や作品に込められた想いを伺いました。改めて加藤シゲアキくんの情熱を感じ、この作品に関わらせていただくことへの感謝の気持ちでいっぱいです。
自分なりの解釈を大切にしながら演じ、主演のお二人を支え、この作品を盛り上げられるよう努めてまいります。
▼松尾龍
この度、舞台『AmberS -アンバース-』で“最強の銃の使い手”を演じさせていただきます。
加藤シゲアキくんから「最強で1番かっこいい」役という言葉をいただき、さらに気合が高まっています。アクションもあるので、自分自身のアクションを磨き、挑戦していきたいと思います。また、EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演に出演できること、そして尊敬する先輩方とご一緒できることがとてもうれしいです。
素晴らしい作品をお届けできるよう、全力で臨みますので、ぜひご期待ください。
▼山崎玲奈
このたび、EX THEATER ARIAKEこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』に出演させていただくことになりました。歴史の始まりに立ち会える喜びと同時に、加藤シゲアキさんが生み出すオリジナル世界に挑めることに期待を膨らませています。大橋和也さん、寺西拓人さんをはじめ素晴らしいキャスト・スタッフの皆さんと共に、この作品だからこそ届けられる熱を客席へお伝えできるよう全力を尽くします。ぜひ劇場で体感してください。
▼渡部豪太
新劇場のこけら落としに立ち会わせていただくのは初めてです。原作・脚本の加藤シゲアキさん、演出の河原雅彦さんを始めとする創造性豊かなチームと共に、新たな文化の発信地の誕生に立ち会えることにとてもワクワクしています。沢山のお客様と共に、この特別な舞台を一緒に楽しみたいと思います。
▼真風涼帆
このたび、EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演に出演させていただくこと、大変光栄で胸が高鳴っております。初めてご一緒する共演者の皆さまとそれぞれの個性を生かしながら、どのような作品が生まれるのか私自身も大きな期待を胸に、観に来てくださるお客様に新しい劇場ならではのワクワクと感動をお届けできるよう、全力で演じてまいります。
▼市川右團次
この度、EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演、加藤シゲアキさんの完全オリジナル作品『AmberS -アンバース-』に出演が叶います事、誠に光栄です。私が務めるのは不老不死の薬”AmberS”を生み出した、物語の要となる役。近未来の世に普遍的で壮大な物語が始まります。普段は歌舞伎界に身を置く私が、また違う演劇の世界で、若々しい仲間たちの力を得て、新たな自身の扉を開ける事に、今からワクワクしております。
