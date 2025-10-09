米津玄師、2週連続「合算シングル」1位 瑛人、LiSAに次ぐソロ史上3人目【オリコンランキング】
米津玄師の最新シングル「IRIS OUT / JANE DOE」が、2週連続で合算シングル1位を獲得した。「オリコン週間合算シングルランキング」において、ソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは、瑛人「香水」、LiSA「炎」に次いで【※1】、史上3人目。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間ポイントは、16.7万PT（167,475PT）で、累積ポイントは68.7万PT（686,725PT）となった。前週10月6日付では、ソロアーティスト今年度最高週間ポイント【※2】となる41.4万PT（414,288PT）を記録した。
収録曲「IRIS OUT」も、同日付「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。10月13日付のオリコン週間音楽ランキングで米津が3冠【※3】を記録した。
同じく収録曲で、米津玄師, 宇多田ヒカル名義の楽曲「JANE DOE」は、同日付「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でいずれも2位にランクインしている。
【週間ポイントの内訳】CD：1.2万PT（11,954PT）／ストリーミング:14.3万PT（142,886PT）／デジタルシングル（単曲）：1.3万PT（12,635PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【※1】瑛人「香水」：2020年5月18日付、5月25日付で2週連続1位、LiSA「炎」：2020年10月26日付〜11月9日付で3週連続1位
【※2】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
