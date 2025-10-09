乃木坂46遠藤さくら＆賀喜遥香＆井上和、『カップスター」新CMに出演決定【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、井上和が、サンヨー食品『カップスター』の新テレビCM「カップスター ほたて塩 登場篇」に出演することが決定した。9日より全国で放送される。
【画像】「カップスター」新テレビCMに出演した乃木坂46メンバー
『カップスター』は1975年に誕生し、現在7つの味のバリエーションでレギュラー展開するたて型カップ麺のロングセラーブランド。6日より新発売する、カップスターの新しいレギュラー商品『サッポロ一番 カップスター ほたて塩味』は、ほたての旨みをベースに、にんにくや唐辛子でパンチをきかせた塩味スープ、“ほたて風かまぼこ”＆“たっぷりわかめ”が入った、クセのある味わいの塩ラーメン。
新テレビCMでは、乃木坂46の遠藤、賀喜、井上が出演し、ブルーの衣装を身にまとい、巨大スクリーンの前で迫力満点の「わかめ」や、「ほたてかまぼこ」を目の前に、3人で一緒に『サッポロ一番 カップスター ほたて塩味』をすすり、味わい尽くす模様が描かれている。
■出演者インタビュー抜粋
――『カップスター ほたて塩味』召し上がってみていかがでしたか？
賀喜：ほたて風味のかまぼこだけど、その食感がまんますぎてびっくりして。見た目ももちろん、ほたてなんだけど、「え、ほたてじゃん！」って思いながら食べて。スープも出汁がきいてるし、わかめもおいしくて満足感もあるし。でもあっさり食べられるっていうのがすごく魅力的だなって思いました。
――「カップスター」を食べたくなるのはどんな時ですか？いつものシチュエーションを教えてください。
遠藤：普段から散歩をすることがすごく好きなんですけど、私本当にお腹がペコペコになるまで歩けるんだよ。もうめっちゃ歩いて、めっちゃお腹空いた〜の状態で家に帰ってくることがほとんどで。その後に食べるカップスターはすごいおいしい。ちょっと歩いて、体も疲れてる状態で、カップスターをすするっていうのがすごく最高だなといつも思います。
――今回カップスターが新しい味（ほたて塩味）にチャレンジしていますが、3人でやってみたいことを教えてください。
井上：私も遥香さんも絵を描くことが好きなんですよ。だから、あのカップスターの蓋が、乃木坂メンバーの（デザイン）になることがあるじゃないですか。そのさくらさんの蓋に2人で落書きをしたい。猫とかにしちゃう。猫耳とかつけて、しゃべらせるんです。
