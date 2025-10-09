乃木坂46・与田祐希卒業コンサートの映像作品が1位 「通算1位獲得数」歴代1位タイに浮上【オリコンランキング】
乃木坂46の3期生・与田祐希の卒業コンサートを収録した映像作品『YUUKI YODA GRADUATION CONCERT（完全生産限定盤）』が、10月9日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」で1位に初登場した。
【ライブ写真34点】与田祐希卒コンに登場したまさかのゲスト
「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」【※1】歴代1位タイとなる、自身通算16作目の1位獲得。女性アーティストでは歴代単独1位を自己更新【※2】した。
初週売上は、DVD：0.3万枚、BD：1.3万枚。「週間DVDランキング」では2位、「週間BDランキング」では1位に。合計売上は1.6万枚で、前作『12th YEAR BIRTHDAY LIVE（完全生産限定盤）』（2025年2月24日付）の初週売上1万4950枚を上回った。
本作は、2025年2月にみずほPayPayドーム福岡にて2日間開催された「与田祐希 卒業コンサート」を収めた映像作品。
与田は2016年9月に3期生として加入後、グループの中心メンバーとして活動。モデルや俳優など、幅広い活躍でグループを引っ張ってきた彼女の卒業コンサートには、与田とともにWセンターを務めた卒業生・大園桃子のほか、親交の深い豪華芸能人たちが出演。2日間で計7万7000人を動員した。
【※1】「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」／1位：WEST.、乃木坂46（16作）、3位：SUPER EIGHT（15作）
【※2】女性アーティストによる「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」／1位：乃木坂46（16作）、2位：Perfume（10作）、3位：ももいろクローバーZ（8作）
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
