CxM（SEVENTEEN）『HYPE VIBES』、「合算アルバム」1位 週間音楽ランキングで2冠【オリコンランキング】
SEVENTEENメンバー2人による新ユニット・CxM（SEVENTEEN）（エスクプス ミンギュ）の1stミニアルバム『HYPE VIBES』が、9日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント10.5万PT（104,851PT）を記録し1位を獲得した。
【写真】バキバキ！鍛え上げられた美腹筋を披露するMINGYU
本作はCDアルバムが初週10.3万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
【週間ポイントの内訳】CD：10.3万PT（102,703PT）／ストリーミング：0.2万（1,653PT）／デジタルアルバム：495PT
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、CANDY TUNEの『倍倍FIGHT!』がランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」でも、2位にランクインしている。
そのほか5位には、藤井風の『Prema』がランクイン。9月15日付から5週連続で合算アルバムTOP5入り、累積PT数は34.4万PT（344,391PT）となった。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
