ラーメン魁力屋、海外初の店舗が“1店舗あたりの月間最高売上高”更新

人気チェーンのラーメン魁力屋は10月7日、台湾に8月末オープンした“海外初店舗”が、ラーメン魁力屋全167店舗（国内166店舗、海外1店舗）において、1店舗あたりの月間最高売上高を更新したと発表した。



ラーメン魁力屋は今年8月29日、台湾・台南へ海外1号店となる「新光三越台南小北門店」をオープン。開店初日より多くの来店客で賑わい、同店がラーメン魁力屋の1店舗あたり月間売上高における最高記録を更新した。



台湾の魁力屋で最も人気を集めたメニューは、日本同様「京都熟成醤油ラーメン」。同社は「海外でも看板商品をお楽しみいただけていることを大変嬉しく感じております」とコメントしている。