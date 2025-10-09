ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 46680.53（+77.55 +0.17%）
ナスダック 23011.79（+223.43 +0.98%）
CME日経平均先物 48175（大証終比：+415 +0.86%）
欧州株式8日終値
英FT100 9548.87（+65.29 +0.69%）
独DAX 24597.13（+211.35 +0.87%）
仏CAC40 8060.13（+85.28 +1.07%）
米国債利回り
2年債 3.591（+0.027）
10年債 4.135（+0.012）
30年債 4.729（+0.006）
期待インフレ率 2.365（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.679（-0.030）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.196（+0.013）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.64（+0.91 +1.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4066.50（+62.10 +1.55%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝123850.75（+1836.23 +1.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1893万8018（+280778 +1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46680.53（+77.55 +0.17%）
ナスダック 23011.79（+223.43 +0.98%）
CME日経平均先物 48175（大証終比：+415 +0.86%）
欧州株式8日終値
英FT100 9548.87（+65.29 +0.69%）
独DAX 24597.13（+211.35 +0.87%）
仏CAC40 8060.13（+85.28 +1.07%）
米国債利回り
2年債 3.591（+0.027）
10年債 4.135（+0.012）
30年債 4.729（+0.006）
期待インフレ率 2.365（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.679（-0.030）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.196（+0.013）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.64（+0.91 +1.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4066.50（+62.10 +1.55%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝123850.75（+1836.23 +1.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1893万8018（+280778 +1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ