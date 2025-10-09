NY株式8日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　46680.53（+77.55　+0.17%）
ナスダック　　　23011.79（+223.43　+0.98%）
CME日経平均先物　48175（大証終比：+415　+0.86%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9548.87（+65.29　+0.69%）
独DAX　 24597.13（+211.35　+0.87%）
仏CAC40　 8060.13（+85.28　+1.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.591（+0.027）
10年債　 　4.135（+0.012）
30年債　 　4.729（+0.006）
期待インフレ率　 　2.365（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.679（-0.030）
英　国　　4.709（-0.010）
カナダ　　3.196（+0.013）
豪　州　　4.363（-0.025）
日　本　　1.684（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.64（+0.91　+1.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4066.50（+62.10　+1.55%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝123850.75（+1836.23　+1.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1893万8018（+280778　+1.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ