日本国際博覧会協会は10月7日、大阪・関西万博（10月13日閉幕）の運営収支が最大280億円の黒字になるとの見込みを発表した。今後はこの“剰余金”の使途が課題になる。

閉幕が迫る大阪・関西万博会場の夢洲（東ゲート付近）〈2025年10月7日撮影〉

10月とはいえ陽射しは強く日中の気温は高い 大屋根リング下には多くの来場者が〈2025年10月8日撮影〉

博覧会協会によると、要因として入場券や公式キャラクター「ミャクミャク」に関連するグッズの販売が好調だったという。

入場券の販売枚数は約2200万枚（10月3日までの累計）。黒字化の目安となる1800万枚を大幅に上回った。

アメリカパビリオンは“予約システム”を取ることなく、東ゲートからほど近いこともあり連日長蛇の列に〈2025年10月7日撮影〉

博覧会協会の十倉雅和会長（経団連名誉会長）は、「万博は“偶発的な出会いと発見、交流”の連続。これが最大の魅力となり、多くの方々に満足していただけたのが要因」と話した。

会見する日本国際博覧会協会・十倉雅和会長（左）と石毛博行事務総長〈2025年10月7日 大阪市此花区・夢洲〉

運営費は1160億円を予算計上し、このうち969億円を入場券の売り上げ、191億円をグッズ販売のライセンス料（ロイヤリティ）などで賄う計画だった。しかし、想定を上回り、実際の収入は入場券が約200億円、ライセンス料は約30億円の計約230億円を上回る見込みとなった。

全周2.025キロの大屋根リングをはじめ、会場建設費2350億円は、運営費とは別の収支となり、最終的な黒字額が確定するのは、会場内のパビリオンや施設の解体を終え、博覧会協会が解散する2028年3月末以降となる。



会場のシンボル・大屋根リングは北東部分の約200メートルを残すことで国と大阪府・市、経済界が合意している。

大屋根リングの残置は北東約200メートル部分を予定、国と大阪府・市などは合意