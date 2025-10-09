大阪・関西万博 “最大280億円の黒字”見込みへ「入場券」「ミャクミャク人気」がアシスト
日本国際博覧会協会は10月7日、大阪・関西万博（10月13日閉幕）の運営収支が最大280億円の黒字になるとの見込みを発表した。今後はこの“剰余金”の使途が課題になる。
博覧会協会によると、要因として入場券や公式キャラクター「ミャクミャク」に関連するグッズの販売が好調だったという。
入場券の販売枚数は約2200万枚（10月3日までの累計）。黒字化の目安となる1800万枚を大幅に上回った。
博覧会協会の十倉雅和会長（経団連名誉会長）は、「万博は“偶発的な出会いと発見、交流”の連続。これが最大の魅力となり、多くの方々に満足していただけたのが要因」と話した。
運営費は1160億円を予算計上し、このうち969億円を入場券の売り上げ、191億円をグッズ販売のライセンス料（ロイヤリティ）などで賄う計画だった。しかし、想定を上回り、実際の収入は入場券が約200億円、ライセンス料は約30億円の計約230億円を上回る見込みとなった。
全周2.025キロの大屋根リングをはじめ、会場建設費2350億円は、運営費とは別の収支となり、最終的な黒字額が確定するのは、会場内のパビリオンや施設の解体を終え、博覧会協会が解散する2028年3月末以降となる。
会場のシンボル・大屋根リングは北東部分の約200メートルを残すことで国と大阪府・市、経済界が合意している。