部屋着に見えない“スウェット” →【GU】で発見！ 大人はこう穿く♡「サマ見えコーデ」

デイリーに使える「スウェットパンツ」は、着心地のよさが魅力的な反面、部屋着っぽく見えてしまうこともあります。けれど、【GU（ジーユー）】から登場した一本なら大人世代にもおしゃれに取り入れやすく、日常コーデをぐっと格上げしてくれそう。リラックス感はそのままに、こなれ感や大人っぽさを演出できそうです。今回はおしゃれスタッフさんの着こなしを参考に、スウェットパンツを取り入れたコーデをご紹介します。

美シルエットの優秀スウェット

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

GU公式サイトで「膨らみと弾力があり美しいシルエットを演出」と紹介されているとおり、サマ見えが狙えるスウェットパンツ。裾のドローストリングを絞れば、ジョガーパンツ風にも穿ける優れもの。快適さとオシャレが同時に叶いそうな注目のアイテムです。

爽やかに着こなすデイリーコーデ

パフスウェットバギーパンツにデニムシャツを合わせたスタイル。カジュアルになりがちな組み合わせですが、パンツのストンと落ちるストレートラインが、コーデをキレイめにまとめています。シャツの前は開けて、抜け感を出すのがポイント。品のあるシューズを合わせれば、大人のデイリーコーデが完成します。

メッシュニットでキレイめカジュアル

オーバーシルエットのニットプルオーバーを合わせれば、女性らしい柔らかさのあるコーデに。重たくなりがちなブラウンのスウェットパンツですが、透け感のあるトップスで軽やかなコーデに仕上がっています。ベーシックカラーのスタイルには、差し色の小物を添えて。今っぽさを感じられるコーデにまとまりそうです。

モードに決まるセットアップ

同素材のプルオーバーを使ったセットアップコーデ。インナーに半袖シャツを合わせ、上下スウェットにありがちな野暮ったさを回避しています。首元からちらりと覗く襟が、アクセサリーなしでもしっかり見えを叶えてくれそう。ラクな着心地が期待できて、オシャレ感もバッチリのスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。





writer：M.yabu