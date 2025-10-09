久保史緒里『乃木坂46ANN』にサンドウィッチマンが登場
乃木坂46・久保史緒里がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）では、22日深夜の放送は、久保の地元・宮城県のスター・サンドウィッチマンをゲストに迎える。
【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里
サンドウィッチマンは、今年1月に行われた番組イベント「乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ」にも出演。「お笑い研究会」として、久保と共にショートコントを披露した。今回、『乃木坂46のオールナイトニッポン』には、2023年6月以来、2回目の出演となる。
久保とも親交の深いサンドウィッチマンの2人を迎え、お互いがファンを公言する「東北楽天ゴールデンイーグルス」の話や地元宮城県の話、レギュラーコーナーも実施予定だ。先日、乃木坂46からの卒業を発表した、久保にとって『乃木坂46のオールナイトニッポン』では、サンドウィッチマンとの“最後の共演”となる。
【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里
サンドウィッチマンは、今年1月に行われた番組イベント「乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ」にも出演。「お笑い研究会」として、久保と共にショートコントを披露した。今回、『乃木坂46のオールナイトニッポン』には、2023年6月以来、2回目の出演となる。
久保とも親交の深いサンドウィッチマンの2人を迎え、お互いがファンを公言する「東北楽天ゴールデンイーグルス」の話や地元宮城県の話、レギュラーコーナーも実施予定だ。先日、乃木坂46からの卒業を発表した、久保にとって『乃木坂46のオールナイトニッポン』では、サンドウィッチマンとの“最後の共演”となる。