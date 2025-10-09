ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）は７日（日本時間８日）、フィリーズとの地区シリーズ第３戦を翌日に控えた記者会見で、第１、２戦でセーブを挙げた佐々木朗希投手（２３）の抑え起用に関し「間違いなく第一の選択肢」と明言した。第３戦に先発する山本由伸投手（２７）も最終調整。第５戦までもつれた場合に先発する大谷翔平投手（３１）はキャッチボールの後、打撃で構えを確認する様子が見られた。

舞台を本拠地に移して行われる第３戦。前日会見に応じたロバーツ監督が佐々木の役割に関して注目発言を行った。

地区シリーズで２戦２セーブを記録。連日のように「ロウキは抑えか」と質問を受けている指揮官は「今は彼が間違いなく第一の選択肢だ」と断言した。その上で連投の経験がないことから「毎日、試合を締めることはない。それは現実的ではないので他の投手を使う。質問に答えるのなら、条件がそろえば間違いなく彼が試合を締める投手だ」と信頼を強調した。

第２戦が行われた６日の試合前会見では、佐々木の役割について「九回の役割を固定するのは避けたい」と明言を避けていた。その言葉通り、３点リードの九回をベテラン右腕のトライネンに託した。ところが、３長短打を浴びて１死も奪えず１点差に詰め寄られる大乱調。左のベシアを挟み、２死一、三塁の窮地で佐々木を投入。右腕は鮮やかな火消しをやってのけた。

２セーブ目を挙げた試合後、佐々木は連投にも意欲を見せたが、救援経験はレギュラーシーズンと合わせても５試合。ロバーツ監督は「（起用頻度は）バランスが重要。（ワールドシリーズまで）数週間を戦うことを想定している。多くの人が気付かない要素も含め、慎重に判断している」と長丁場を見据えた。

この日の佐々木は大谷や山本とは異なる時間帯で救援陣のグループに入って、キャッチボールや外野ダッシュなどで調整。時折、笑顔を見せるなど、リラックスした様子も見せた。ロバーツ監督による事実上の「抑え」指名。守護神・佐々木がチームとともに連覇を目指す。