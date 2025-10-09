グーグルが10月9日に発売するフォルダブルスマートフォン「Google Pixel 10 Pro Fold」。価格は256GBモデルが26万7500円、512GBモデルが28万7500円。

本稿では、Pixel 10 Pro Foldのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

折りたたみ時の大きさは約155.2×76.3×10.8mm、展開時の大きさは約155.2×150.4×5.2mmで、重さは約258g。約6.4インチのカバーディスプレイと、約8インチメインディスプレイを備える。リフレッシュレートは最大120Hz。

チップセットは「Google Tensor G5」。バッテリー容量は5015mAh。また、IP68相当の防水防塵に対応する。

Pixel 10 Pro Foldは、nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2のデュアルSIMに対応。

カメラ

カメラは、約1050万画素超広角カメラ、約4800万画素広角カメラ、約1080万画素望遠カメラが搭載されている。また、メインディスプレイとカバーディスプレイのインカメラはどちらも約1000万画素。

0.5x

1x

2x

5x

0.5x

1x

2x

5x

0.5x

1x

2x

5x

0.5x

1x

2x

5x

0.5x

1x

2x

5x

インターフェイスなど

折りたたみ時

展開時

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ メインディスプレイ：8インチ（2076×2152）Super Actua Flex ディスプレイ、OLED、 1～120Hz可変リフレッシュレート、最大輝度 1800ニト（HDR）、3000ニト（ピーク輝度）サブディスプレイ：6.4インチ（1080×2364）Actua ディスプレイ、20:9、OLED、60～120Hz可変リフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus 2、最大輝度 2000ニト（HDR）、3000ニト（ピーク輝度） 大きさ 折りたたんだ状態 155.2×76.3×10.8mm広げた状態 155.2×150.4×5.2mm 重さ 258g バッテリー 5015mAh、急速充電（30W以上のUSB-C PPS充電器を使用した場合、約30分で最大50％充電）Google Pixelsnap ワイヤレス充電（Qi2認証済み）で最大出力15W メモリ 16GB ストレージ 256GB／512GB チップセット Google Tensor G5Titan M2 セキュリティコプロセッサ リアカメラ 広角カメラ（4800万画素、f値1.70、画角82度、1/2インチセンサー）ウルトラワイドカメラ（1050万画素、 f値2.2、画角127度、1/3.4インチセンサー）望遠カメラ（1080万画素、f値3.1、画角23度、1/3.2インチセンサー、光学ズーム5倍・超解像ズーム最大20倍）マルチゾーンLDAF（レーザー検出オートフォーカス）センサー、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー フロントカメラ 1000万画素、f値2.2、ウルトラワイド画角87度 防水防塵 IP68 OS Android 16 OSアップデート 8年間 認証 指紋、顔 SIM デュアルSIM （nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth v6 LTE 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／21／25／26／28／29／30／32／38／39／40 /41／42／48／66／71／75 5G 1／2／3／5／7／8／12／14／20／25／26／28／29／30／38／40／41／48／66／70／71／75／76／77／78／79／257／258／260／261 FeliCa 対応