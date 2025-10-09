見取り図・盛山「携帯を半分に折られました…」若き日の恋愛“苦い思い出”を告白
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（39歳）が、10月7日に放送された恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」（ABEMA）に出演。恋愛の“苦い思い出”を赤裸々に告白した。
「ラブキャッチャージャパン2」は、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る恋愛リアリティーショー。スタジオMCは、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、声優・タレントの木村昴、女優の山本舞香らが務める。
この日のスタジオトークでは、MC一同の“恋愛の後悔”に関する話題に。
盛山は「中学3年生のとき、中学2年生の子とメールのやり取りをしていて、向こうは100％俺のこと好きで。恋愛経験もないのに告白されるのを待っていたら、パケットを使いすぎて親に携帯を半分に折られました…」と若き日の恋愛での失敗談を赤裸々告白。
さらに「携帯を折られへんかったらあの子と18歳くらいで結婚してたんかなぁ…と思う」と語り、スタジオを盛り上げた。
