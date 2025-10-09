　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比320円高の4万8080円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては345.01円高。出来高は7280枚となっている。

　TOPIX先物期近は3247.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48080　　　　　+320　　　　7280
日経225mini 　　　　　　 48080　　　　　+320　　　117293
TOPIX先物 　　　　　　　3247.5　　　　　 +10　　　 10400
JPX日経400先物　　　　　 29275　　　　　+125　　　　1027
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+4　　　　 310
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース