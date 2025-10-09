日経225先物：9日2時＝320円高、4万8080円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比320円高の4万8080円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては345.01円高。出来高は7280枚となっている。
TOPIX先物期近は3247.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48080 +320 7280
日経225mini 48080 +320 117293
TOPIX先物 3247.5 +10 10400
JPX日経400先物 29275 +125 1027
グロース指数先物 749 +4 310
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
