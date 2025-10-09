“世界のUMA（未確認動物）の謎”解明を、専門家らによるスーパーグループ結成

世界のUMA（未確認動物）の謎を解明すべく、民俗学と科学分野の専門家らによるスーパーグループが結成された。



ネス湖のネッシーをはじめ、イエティ、ビッグフットらの調査員たちが研究成果や理論をシェア。何世紀にもわたり人間が抱いてきた疑問、「怪物たちは実在するのか？」に答えを出そうとしている状況だ。



スコットランド、ハイランド地方のネス湖センター職員が設立した「世界伝説的怪物連盟」は、神話を「バランスの取れた方法」で探求しようと奮闘中だそうで、同センターのナギナ・イシュク氏はこう語る。



「民間伝承と科学の第一人者たちが集い理論を共有、既成概念に挑戦し、これらの伝説を称える場となるでしょう」