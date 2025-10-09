先ほどからドル高が再び強まる中、ポンドドルは急速に戻り売りに押されており、１．３３ドル台に再び下落している。特段の売りの材料は見当たらないが、１００日線と２１日線に上値を拒まれ、上値が重くなっていたことから、短期筋の見切り売りが出ているようだ。一方、ポンド円は一時２０５円台まで上昇していたものの、現在は２０４円台前半での推移となっている。さすがに過熱感は否めない。



きょうは英中銀チーフエコノミストのピル委員の発言がＮＹ時間に入って伝わっていたが、「中央銀行は広範な経済目標に引き込まれるべきでない。金融政策当局はインフレ抑制という本来の使命に専念すべきだ」と述べていた。



「根本的な不確実性と深刻な構造変化が進む世界において、中央銀行が経済成長を狙うようなアプローチを追求するべきではない」とし、追加利下げへの慎重姿勢も垣間見せていた。「金融政策の目的は中期的な物価安定の実現であり、中央銀行はその目標に集中し続けるべきだ」と強調している。



GBP/USD 1.3378 GBP/JPY 204.38 EUR/GBP 0.8671



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

