ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:31）（日本時間01:31）
ダウ平均 46771.47（+168.49 +0.36%）
ナスダック 22970.16（+181.80 +0.80%）
CME日経平均先物 48210（大証終比：+450 +0.94%）
欧州株式8日終値
英FT100 9548.87（+65.29 +0.69%）
独DAX 24597.13（+211.35 +0.87%）
仏CAC40 8060.13（+85.28 +1.07%）
米国債利回り
2年債 3.582（+0.019）
10年債 4.115（-0.008）
30年債 4.706（-0.018）
期待インフレ率 2.362（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.679（-0.030）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.173（-0.010）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.54（+0.81 +1.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.60（+70.20 +1.75%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122626.56（+612.04 +0.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1873万3660（+93501 +0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46771.47（+168.49 +0.36%）
ナスダック 22970.16（+181.80 +0.80%）
CME日経平均先物 48210（大証終比：+450 +0.94%）
欧州株式8日終値
英FT100 9548.87（+65.29 +0.69%）
独DAX 24597.13（+211.35 +0.87%）
仏CAC40 8060.13（+85.28 +1.07%）
米国債利回り
2年債 3.582（+0.019）
10年債 4.115（-0.008）
30年債 4.706（-0.018）
期待インフレ率 2.362（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.679（-0.030）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.173（-0.010）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.54（+0.81 +1.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.60（+70.20 +1.75%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122626.56（+612.04 +0.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1873万3660（+93501 +0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ