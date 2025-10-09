NY株式8日（NY時間12:31）（日本時間01:31）
ダウ平均　　　46771.47（+168.49　+0.36%）
ナスダック　　　22970.16（+181.80　+0.80%）
CME日経平均先物　48210（大証終比：+450　+0.94%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9548.87（+65.29　+0.69%）
独DAX　 24597.13（+211.35　+0.87%）
仏CAC40　 8060.13（+85.28　+1.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.582（+0.019）
10年債　 　4.115（-0.008）
30年債　 　4.706（-0.018）
期待インフレ率　 　2.362（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.679（-0.030）
英　国　　4.709（-0.010）
カナダ　　3.173（-0.010）
豪　州　　4.363（-0.025）
日　本　　1.684（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.54（+0.81　+1.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.60（+70.20　+1.75%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122626.56（+612.04　+0.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1873万3660（+93501　+0.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ