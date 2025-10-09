ことしのノーベル化学賞が発表され、京都大学の北川進副学長ら3人が選ばれました。

ノーベル化学賞に選ばれたのは、京都大学の北川進副学長と、オーストラリア・メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授です。

京都大学 北川進副学長「化学を一緒に進めてきた私たちの同僚、それから学生のみなさん、そして海外を含めた博士研究員のみなさんに感謝申し上げたい」

北川副学長は、「多孔性材料」と呼ばれる分子サイズの極めて小さな穴を無数に持つ材料の製作に世界で初めて成功しました。

この「多孔性材料」についてのアイデアを最初に提唱したのが、リチャード・ロブソン教授です。その後、北川副学長とオマー・ヤギー教授は、それぞれで研究をし、安定した「多孔性材料」の開発に成功しました。

北川副学長の開発した多孔性材料は、狙ったものに合わせて穴の大きさをオーダーメイドで変えることで、窒素や酸素などが混じった気体の中から、必要な気体だけを選んで取り出したり、貯蔵したりできます。

選考委員会は選出理由について、「砂漠の空気から水を取り出したり、二酸化炭素を回収するなど、人類が直面する課題の解決に貢献する可能性がある」としています。

――今後について

京都大学 北川進副学長「いままでできないこと、誰も分からないこと、これは絶対無理だということにチャレンジしてそれを実現していくことによって、また新たな発展があるのではと思います」

日本人の化学賞の受賞は、2019年の吉野彰さん以来9人目です。授賞式は、12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われます。