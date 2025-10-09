大リーグの地区シリーズ（5回戦制）でフィリーズに2連勝を飾り、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけているドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地ドジャースタジアムで練習を行った。8日（同9日午前10時8分開始）の第3戦に先発予定の山本はキャッチボールや遠投で最終調整した。

自身はポストシーズン（PS）は昨季から無傷の3連勝中。6日の第2戦の試合前には「PSは負けられない試合が続く。冷静でいられるように、体はもちろん、心の準備を大切にしたい」と語っていた。短期決戦に強い右腕は、地区優勝を決めた9月25日のダイヤモンドバックス戦、ワイルドカードシリーズ突破を決めた10月1日のレッズ戦に続き、3度目の「シャンパンファイト投手」を狙う。

フィリーズの主砲ハーパーとは4月に対戦し2打数無安打、1四球。苦手意識はない。だが、この日の会見に臨んだ3番打者は「対戦したことを覚えていないんだ。申し訳ないね」と、とぼけた。山本がメジャー移籍を目指した23年オフ、ビデオ通話でフィリーズに勧誘したこともあっただけにライバルを「挑発」した格好だ。

山本は昨年10月11日のパドレスとの地区シリーズ第5戦でも白星を挙げ「シャンパンファイト投手」となっており、勝てば通算4度目のうれしい経験となりそうだ。ハーパーの挑発に動じることなく平常心でチームを勝利に導き思い切り美酒を浴びる。（柳原 直之）