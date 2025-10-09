ジュリア・ロバーツ、若者の“過度なスマートフォン利用”に懸念

ジュリア・ロバーツ（57歳）が、若者の過度なスマートフォン利用に懸念を示している。



夫ダニエル・モダーとの間に20歳と18歳の子を持つジュリアは、スマートフォンなどのデバイスがもたらす過剰な刺激や情報量に、人間の脳は本質的に対応できないと考えており、特に子どもにとって大きな問題となると感じているそうだ。



サンデー・タイムズ紙のカルチャー誌でのインタビューでジュリアはこう語る。



「私たちの脳は、あんな情報の洪水に耐えられるようにはできてない。目にも脳にも、すべてにとって過剰すぎる。本来ならば泥や野原で満たされるべきであるまだ柔らかくて繊細で、愛らしい子どもたちの脳には特にね」



その一方で、自身の息子たちが不安から生まれるネットでの残酷さに惑わされることなく、好奇心旺盛で自信ある若者に育ってくれたことをとても誇りに思うと語った。