齊藤京子、“今とてもショックを受けて立ち直れないこと”告白
女優の齊藤京子（28歳）が、10月7日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。“今とてもショックを受けて立ち直れないこと”を告白した。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「“齊藤京子クイズ”を作ってください」というお題に対し、齊藤は「今とてもショックを受けて立ち直れないことがあります。それはなんでしょうか」との問題を出題する。
正解は「5年くらい毎日していた大好きなスマホゲームがあります。そのゲームは、世界中の知らない人とチームを組んでプレイするのですが、その中でも世界ナンバーワンレベルのチームにいたにも関わらず、最近除外されました」。
そして「何もしていないのに急に除外され、長年毎日やっていたので本当にショックを受けています」と告白し、さまぁ〜ず・大竹一樹は「これはショックだわ…」、竹崎由佳アナも「かわいそう…」と同情した。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「“齊藤京子クイズ”を作ってください」というお題に対し、齊藤は「今とてもショックを受けて立ち直れないことがあります。それはなんでしょうか」との問題を出題する。
そして「何もしていないのに急に除外され、長年毎日やっていたので本当にショックを受けています」と告白し、さまぁ〜ず・大竹一樹は「これはショックだわ…」、竹崎由佳アナも「かわいそう…」と同情した。