【今日の献立】2025年10月9日(木)「ミートボールのトマト煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ミートボールのトマト煮」 「濃厚！かぼちゃスープ 豆乳で絶品 ミキサーいらず by森岡 恵さん」 「バナナシナモンヨーグルト」 の全3品。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）＜ミートボール＞
合いびき肉 200g
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
ニンジン (みじん切り)1/4本分
パン粉 1/4カップ
溶き卵 1/2個分
ナツメグ 少々
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ2
＜トマトソース＞
水煮トマト (缶)200g
ケチャップ 大さじ2
固形スープの素 1/2個
砂糖 小さじ1
ウスターソース 小さじ1
ドライパセリ 適量
【下準備】＜トマトソース＞の水煮トマトがホールの場合は、みじん切りにする(又は手でつぶしておく)。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜ミートボール＞の材料をよく混ぜ合わせ、ひとくち大に丸める。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を転がしながら焼き色をつけていったん取り出す。
©Eレシピ
3. (2)のフライパンをキッチンペーパーでサッと拭き、＜トマトソース＞の材料を加え、フライパンに蓋をして弱火で1〜2分程煮込む。
©Eレシピ
途中、蓋を開けてかき混ぜて下さい。
4. ミートボールを戻し入れて5分煮込み、器に盛り、ドライパセリを散らす。
©Eレシピ
【スープ・汁】濃厚！かぼちゃスープ 豆乳で絶品 ミキサーいらず by森岡 恵さん
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）カボチャ 1/8個
ニンジン 1/4本 ベーコン 2枚
バター 10g
＜スープ＞
水 150ml
固形スープの素 1/2個
豆乳 (成分無調整)250ml
塩コショウ 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り、皮を所々削ぎ落とし、1cm角に切る。 ニンジンは皮をむき、1cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にバターを中火で熱し、カボチャ、ニンジン、ベーコンを入れて炒める。
©Eレシピ
2. ＜スープ＞の材料を加え、カボチャがやわらかくなるまで煮る。
©Eレシピ
3. 豆乳を入れて煮たつ直前に火を止め、塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
©Eレシピ
【デザート】バナナシナモンヨーグルト
甘いバナナヨーグルトにシナモンパウダーを加えて少しスパイシーなデザートです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）プレーンヨーグルト 100ml
バナナ 1/2本 レモン汁 小さじ1/2
ハチミツ 小さじ1
シナモンパウダー 少々
【下準備】バナナは皮をむき、食べやすい大きさに切り、レモン汁をからめる。
©Eレシピ
【作り方】1. 器にプレーンヨーグルトを入れてバナナをのせ、ハチミツをかけてシナモンパウダーを振る。
©Eレシピ