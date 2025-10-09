プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ミートボールのトマト煮」 「濃厚！かぼちゃスープ 豆乳で絶品 ミキサーいらず by森岡 恵さん」 「バナナシナモンヨーグルト」 の全3品。
1週間の始まりはちょっぴりおしゃれな洋食の献立。主食はパンにしてもOKです。

【主菜】ミートボールのトマト煮
煮込むのでミートボールの野菜を炒めなくてOKです。大きく丸めてハンバーグにしても食べ応えUPです。

調理時間：25分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

＜ミートボール＞
  合いびき肉  200g
  玉ネギ  (みじん切り)1/4個分
  ニンジン  (みじん切り)1/4本分
  パン粉  1/4カップ
  溶き卵  1/2個分
  ナツメグ  少々
  塩コショウ  少々
サラダ油  小さじ2
＜トマトソース＞
  水煮トマト  (缶)200g
  ケチャップ  大さじ2
  固形スープの素  1/2個
  砂糖  小さじ1
  ウスターソース  小さじ1
ドライパセリ  適量

【下準備】

＜トマトソース＞の水煮トマトがホールの場合は、みじん切りにする(又は手でつぶしておく)。

【作り方】

1. ボウルで＜ミートボール＞の材料をよく混ぜ合わせ、ひとくち大に丸める。

2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を転がしながら焼き色をつけていったん取り出す。

3. (2)のフライパンをキッチンペーパーでサッと拭き、＜トマトソース＞の材料を加え、フライパンに蓋をして弱火で1〜2分程煮込む。

途中、蓋を開けてかき混ぜて下さい。
4. ミートボールを戻し入れて5分煮込み、器に盛り、ドライパセリを散らす。

【スープ・汁】濃厚！かぼちゃスープ 豆乳で絶品 ミキサーいらず by森岡 恵さん


調理時間：15分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
ニンジン  1/4本 ベーコン  2枚
  バター  10g
＜スープ＞
  水  150ml
  固形スープの素  1/2個
豆乳  (成分無調整)250ml
塩コショウ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、皮を所々削ぎ落とし、1cm角に切る。 ニンジンは皮をむき、1cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。

【作り方】

1. 鍋にバターを中火で熱し、カボチャ、ニンジン、ベーコンを入れて炒める。

2. ＜スープ＞の材料を加え、カボチャがやわらかくなるまで煮る。

3. 豆乳を入れて煮たつ直前に火を止め、塩コショウで味を調え、器に注ぐ。

【デザート】バナナシナモンヨーグルト
甘いバナナヨーグルトにシナモンパウダーを加えて少しスパイシーなデザートです。

調理時間：10分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

プレーンヨーグルト  100ml
バナナ  1/2本   レモン汁  小さじ1/2
ハチミツ  小さじ1
シナモンパウダー  少々

【下準備】

バナナは皮をむき、食べやすい大きさに切り、レモン汁をからめる。

【作り方】

1. 器にプレーンヨーグルトを入れてバナナをのせ、ハチミツをかけてシナモンパウダーを振る。

