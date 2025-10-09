『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』メンバー登場SP放送決定！10枚目シングルリリース記念

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

白岩瑠姫（JO1）がメインパーソナリティを務めるニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜24時～）。

スペシャルウィークの10月22日の生放送は、JO1の10thシングル「Handz In My Pocket」のリリースを記念して、JO1メンバーが生出演することが決定した。

■10thシングル発売日にオンエア

4月に入ってからは白岩瑠姫ひとりでの放送がメインとなっていたが、「Handz In My Pocket」のリリース日となる10月22日の放送では、久々の「メンバー登場SP」を届ける。

番組ではJO1への質問、メンバーに話してほしいトークテーマなどメールを募集中。詳細は番組公式X（@JO1_ANNX）などで確認しよう。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■番組情報

ニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』

10/22（水）24:00～24:58

パーソナリティ：白岩瑠姫（JO1）

番組メールアドレス：jo1@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#JO1ANNX

■関連リンク

『オールナイトニッポンX（クロス）』番組公式X

https://x.com/ANN_Xross

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/