『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』メンバー登場SP放送決定！10枚目シングルリリース記念
白岩瑠姫（JO1）がメインパーソナリティを務めるニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜24時～）。
スペシャルウィークの10月22日の生放送は、JO1の10thシングル「Handz In My Pocket」のリリースを記念して、JO1メンバーが生出演することが決定した。
■10thシングル発売日にオンエア
4月に入ってからは白岩瑠姫ひとりでの放送がメインとなっていたが、「Handz In My Pocket」のリリース日となる10月22日の放送では、久々の「メンバー登場SP」を届ける。
番組ではJO1への質問、メンバーに話してほしいトークテーマなどメールを募集中。詳細は番組公式X（@JO1_ANNX）などで確認しよう。
■番組情報
ニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』
10/22（水）24:00～24:58
パーソナリティ：白岩瑠姫（JO1）
番組メールアドレス：jo1@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#JO1ANNX
■関連リンク
『オールナイトニッポンX（クロス）』番組公式X
https://x.com/ANN_Xross
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/