JO1白岩瑠姫メインパーソナリティ「ANNX」メンバー登場SP決定 10枚目シングルリリース記念
【モデルプレス＝2025/10/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫がメインパーソナリティを務めるニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜24時〜）。スペシャルウィークの10月22日の生放送は、10TH SHINGLE 『Handz In My Pocket』のリリースを記念して、JO1メンバーが生出演することが決定した。
4月に入ってからは白岩1人での放送がメインとなっていたが、今回の放送では、久々の「メンバー登場SP」を届ける。番組ではJO1への質問、メンバーに話してほしいトークテーマなどメールを募集中。どのようなトークが飛び交うのか。（modelpress編集部）
◆JO1「ANNX」メンバー登場SP決定
