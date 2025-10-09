ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が７日（日本時間８日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）に、「守護神」に指名された。フィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）では敵地での第１、２戦で２試合連続セーブ。他の救援陣が本調子ではないため指揮官は「間違いなく彼が最優先の選択肢」と明言した。８日（同９日）の本拠地での第３戦（日本時間１０時８分開始）で勝てば、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まるが、ポストシーズン（ＰＳ）で３試合連続セーブなら日本人投手では初となる。

「守護神・朗希」は少しだけリラックスモードだった。ドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、キャッチボールやランニングなどで軽めの調整。ナインとも積極的に会話して笑顔も見せた。試合のない日も挟んで３試合連続で登板し、２戦連続でセーブを挙げているが、連投へも「休みの日も強度を高めに投げてみたりとか、試しながら行けそうだなという感覚はあります」と意欲を示しており、じっくりと体を動かした。

初戦では９回に登場して１回無失点。第２戦では、１点差の２死一、三塁から２球で最後のアウトを取った。ロバーツ監督は、朗希の役割について５日の段階では「９回に固定したくない」と救援のジョーカー的な構想を披露していたが、方針転換。「今は彼が最優先の選択肢だ。条件が合えば、間違いなく彼が試合を締めくくることになる」と、守護神の座をつかみ取ったことを明言した。

ただ、右肩の故障明けの“急造リリーバー”とあり「可能なら毎日投げさせたいが、それは現実的ではない。だから話し合いを重ねて最終的に私が決断を下す」と登板過多には十分注意を払うと明かした。

ＰＳで日本人投手が３戦連続でセーブを挙げた例はなく、第３戦には史上初の期待もかかる。これまで２日連続登板はないが、第１、２、３戦の間にそれぞれ休養日が設けられる日程的な恩恵も受けて、登板には問題がない。同時に本拠地初セーブもかかっている。ＰＳで３セーブを挙げれば「大魔神」こと、００年の佐々木主浩（マリナーズ）に並ぶ。このままチームがワールドシリーズ（ＷＳ）まで駆け上がっていけば、１３年上原浩治（Ｒソックス）の７セーブも見えてくる。

地区Ｓ突破に王手をかけているド軍はＰＳで無傷の４連勝。２年連続ＷＳ制覇へは、あと９勝だ。頂点まで、朗希なしでは届かないと思わせる存在感を見せている。（安藤 宏太）

◆日本人投手のＰＳでのセーブ 日本人投手がポストシーズンでセーブをマークしたのは００、０１年佐々木（マリナーズ）、１３年上原（Ｒソックス）、朗希の３人だけ。上原はＷＳを制覇した１３年だけで７セーブ。最後は胴上げ投手にもなった。佐々木は００年に３、０１年に１セーブ。連続試合セーブは００年佐々木がＷソックスとの地区Ｓ第１、２戦で記録。上原は１３年タイガースとのリーグ優勝決定Ｓ第５、６戦、カージナルスとのワールドシリーズ第４、５戦で挙げている。いずれも２試合連続で３試合連続はいない。